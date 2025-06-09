Протести у Лос-Анджелесі: що наразі відомо (фото, відео)

У Лос-Анджелесі правоохоронці третій день поспіль мали сутички з протестувальниками

Щонайменше 27 людей були заарештовані в районі Лос-Анджелеса

Великі натовпи протестувальників, які зібралися в центрі Лос-Анджелеса, здебільшого розійшлися після того, як департамент поліції оголосив округ «незаконною зоною зборів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що щонайменше 27 людей були заарештовані в районі Лос-Анджелеса.

«Присутність правоохоронних органів не вщухає. Кілька хвилин тому на місце події прибуло більше правоохоронних органів, у тому числі броньована машина з департаменту шерифа. Департамент поліції Лос-Анджелеса також блокує вулицю, і прямо за ними ми бачимо чергу національних гвардійців, які патрулюють територію», – зауважив журналіст CNN.

Напередодні мітингувальники перекрили автомагістраль і підпалили автомобілі, у відповідь на що поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати.

🇺🇸 У Лос-Анджелесі поліція оголосила центр міста «зоною незаконних зібрань»



У відповідь на введення бійців Нацгвардії протестувальники перекрили автомагістраль і підпалили безпілотні автомобілі, а поліція застосувала газ, гумові кулі та світлошумові гранати. https://t.co/qpEziFBMAu pic.twitter.com/WZbsADvSe9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2025

За даними медіа, правоохоронці били та штовхали деяких протестувальників під час арештів.

фото: АР

фото: Reuters

Нагадаємо, місто Лос-Анджелес охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт. Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на дводенні протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися», йдеться у заяві Білого дому.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив: «Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

До слова, представниця штату Каліфорнія Нанетт Барраган розкритикувала рішення Дональда Трампа щодо введення Національної гвардії в Лос-Анджелес, заявивши, що це частина «театру», спрямованого на відволікання уваги від провалів його політики.