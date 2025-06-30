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США перехопили розмову іранських чиновників про незначні наслідки ударів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США перехопили розмову іранських чиновників про незначні наслідки ударів
фото з відкритих джерел

Як відомо, США завдали ударів по ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані

Американські розвідники перехопили приватну розмову високопосадовців Ірану після недавніх ударів США по їхніх ядерних об'єктах. За даними Washington Post, розмові вони заявляли, що пошкодження виявилися меншими, ніж очікували, передає «Главком».

Іранські чиновники висловлювали здивування, чому удар не був таким руйнівним і масштабним.

В адміністрації Трампа відмовилися заперечувати перехоплення самого дзвінка, однак заявили, що висновки іранців непідтверджені і, що вони можуть неправильно оцінювати реальний вплив атаки.

Представники влади наполягають, що ключові об’єкти, такі як установка металоконверсії, були повністю знищені, їх відновлення займе роки.

Нагадаємо, що США завдали ударів по ядерних об’єктах у Фордоу, Натанзі та Ісфахані. Зауважимо, постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що збагачення урану ісламською республікою «ніколи не припиниться», оскільки воно дозволено для «мирної енергетики» згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що США будуть задоволені лише капітуляцією Ірану, але цього ніколи не станеться, заявив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї в соцмережі X. За його словами, навіть думати про це безглуздо. 

«Ті, хто знає іранську націю, з глузуванням сприймають слово «капітуляція» щодо Ірану, країни, яка має таку велич, таку історію, таку культуру, сталеву волю народу», – сказав Хаменеї.

Хаменеї зазначив, що про капітуляцію Ірану в одному зі своїх виступів сказав президент США. Мова вже не про збагачення урану та атомної промисловості. Аятолла додав, що заява Трампа розкрила правду: США перебували в конфлікті з Іраном з моменту Ісламської революції, і вони щоразу мали виправдання для нападів.

До таких виправдань Хаменеї відніс захист демократії, прав людини, прав жінок, «ядерне питання» та виробництво ракет.

До слова, президент США Дональд Трамп припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану, якщо Тегеран почне проявляти мирні ініціативи.

Президент Трамп у інтерв'ю для Fox News сказав, що Сполучені Штати зберігають санкції проти Ірану, але припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану, якщо країна стане мирною.

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Теги: США Іран розвідка

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