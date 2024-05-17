Головна Новини
search button user button menu button

Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 млрд євро – депутат Європарламенту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 млрд євро – депутат Європарламенту
«Росія повинна буде заплатити у будь-якому випадку»
фото: КБФ

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Європейський Союз має знайти додатково 200 мільярдів євро для допомоги Україні, оскільки програма Ukraine Facility у розмірі 50 мільярдів не вирішує всіх проблем з фінансуванням.

Про це сказала депутат Європейського парламенту (Німеччина), Група зелених – Європейського вільного альянсу Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії КБФ, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Ми не знаємо, яка буде ситуація в Сполучених Штатах наступного року, чи зможе Україна забезпечити всі бюджетні виплати для лікарів, для вчителів і таке інше. Ми частково це покриваємо за рахунок інструменту Ukraine Facility, але ми повинні знайти додатково десь 200 мільярдів від Європейської комісії чи від країн ЄС, щоб допомогти Україні», – сказала вона.

Депутат Європарламенту зазначила, що «є достатньо фінансових можливостей забезпечити всі фінансові потреби для того, щоб Україна була більш витривалою в військовому плані».

Віола фон Крамон-Таубадель наголосила, що джерелом цих коштів можуть бути заморожені російський активи в Європі.

«Росія повинна буде заплатити у будь-якому випадку. Вона має забезпечити цю компенсацію через всі ті воєнні злочини, які вона вчинила, і ту величезну руйнацію, яку вона спричинила. Ці гроші необхідно знайти і застосувати. Це абсолютно очевидно», – сказала вона.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Теги: росія санкції гроші Україна Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У реальності існує багато перешкод на шляху між зброєю та Україною.
Що заважає західній зброї швидко потрапляти в Україну?
7 травня, 17:20
Ненадання Україні необхідної допомоги буде великим ударом по лідерству США у світі та навіть Європі
Допомога Україні. Американський дипломат попередив Білий дім про катастрофу, яку насувається
18 квiтня, 15:35
Найбільше чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації, мешкають у східних областях
В якому регіоні України найбільша кількість ухилянтів: дані соціологів
25 квiтня, 16:41
Поки що не відомо, чи братимуть участь у засіданні представники Росії та Китаю
У Катарі відбудеться зустріч радників з нацбезпеки для підготовки Саміту миру – ЗМІ
25 квiтня, 22:10
Конгресмени підтримали законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів
Голосування в Конгресі США: росіяни б'ються в істериці
21 квiтня, 14:15
Зараз в Естонії під тимчасовим захистом проживає майже 31 тис. біженців
В одній з країн ЄС знизилася кількість українських біженців
10 травня, 00:45
На думку німецьких депутатів, не варто виключати повітряну оборону України з території Польщі та Румунії у довгостроковій перспективі
Німецькі депутати пропонують країнам НАТО захищати українське небо
11 травня, 22:44
Гарант підкреслив, що ситуація загострилася через затримку американської допомоги
Зеленський назвав умову, за якої вдасться запобігти окупації Харкова
Вчора, 18:27
Українська делегація на Євробаченні у прямому ефірі вдягнула футболки з написом «Звільніть захисників Маріуполя»
Євробачення оштрафувало українську команду за футболки із закликом звільнити полонених
15 травня, 06:27

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
США зупиняють імпорт промислових товарів з Китаю, те саме має зробити уряд України – економіст
42K
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: диктатор вмовив китайців купувати російське, але є нюанс
14K
У Київраді з’явилася нова депутатка
9064
День вишиванки. Юлія Тимошенко вразила розкішним виглядом
7216
Загинула разом із коханим під час виконання бойового завдання. Згадаймо Оксану Демчук
6261
Що Сі Цзіньпін хоче від Путіна: експерт назвав дві головні цілі Китаю

Новини

Росія і Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскацію російських активів – американський експерт
Сьогодні, 13:20
Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 млрд євро – депутат Європарламенту
Сьогодні, 12:40
Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні – Арсеній Яценюк
Сьогодні, 11:31
Як вирішити проблему «російських активів». Дискусія Київського Безпекового Форуму
Сьогодні, 11:00
Нові графіки відключень та військова допомога від Данії. Головне за 16 травня
Вчора, 21:00
Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Вчора, 18:57

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua