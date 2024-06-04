США і ЄС запровадили санкції проти Ірану за розробку та передачу дронів РФ

США вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи

Сполучені Штати Америки і Європейський союз запровадили санкції проти низки іранських компаній, які пов'язані з розробкою безпілотників та їх передачею Росії. Про це повідомляє Державний департамент США.

«Сполучені Штати вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і поставками БпЛА, які режим Ірану надає Росії, а також воєнізованим проксі-угрупованням та партнерам з метою затягування конфлікту та дестабілізації регіону», – сказав представник Держдепу Метью Міллер.

Вказано, що під санкції потрапили чотири іранські організації, які пов’язані з компанією Rayan Roshd Afzar, а також іранським керівником Iran Aviation Industries Organisation, дочірньою компанією міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яка контролює виробників безпілотників, серед яких Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company та Qods Aviation Industries.

Метью Міллер зазначив, що санкції були узгоджені і запроваджені одночасно із введенням санкцій ЄС.

«Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізаційну поведінку Ірану та підтримку тероризму на Близькому Сході», – сказав він.

Нагадаємо, шість фізичних та три юридичні особи з Ірану потрапили у санкційні списки Європейського Союзу через військову допомогу Росії. Зокрема йдеться про постачанням ударних дронів «Шахед».

До слова, санкції проти Росії не мають жодного впливу за межами країн Заходу, а спроби зупинити потік бізнесу лише перенаправляють його в інше місце. Про це заявив голова головного торгового центру Дубаю Хамад Буамім, пише Financial Times.