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Дві країни виступають проти перекриття потоку елітних авто до Росії – Politico

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Дві країни виступають проти перекриття потоку елітних авто до Росії – Politico
У 2023 році імпорт автомобілів з ЄС до Білорусі зріс до $2,6 млрд
фото з відкритих джерел

Санкції проти Білорусі мають лазівки, що дозволили перетворити країну на перевалочну базу для санкційних товарів, які потрапляють до РФ

Франція та Німеччина виступили проти зусиль Європейського союзу закрити лазівку, яка дозволяє товарам високого класу, зокрема люксовим автомобілям, потрапляти до Росії через Білорусь. Про це пише Politico.

Зазначається, що ЄС ввів санкції стосовно Білорусі ще до початку повномасштабного російського вторгнення до України. Тоді Брюссель ввів обмеження проти режиму Лукашенка за фальсифікацію виборів та розгін протестів у країні.

Однак санкції проти Білорусі мають лазівки, що дозволили перетворити країну на перевалочну базу для санкційних товарів, які згодом потрапляють до Росії, адже дві країни мають спільний митний союз і тісно інтегровані.

«Якщо ми будемо вживати слабких заходів щодо Білорусі, знаючи, що товари прибувають до Москви через Мінськ, це буде трохи смішно», – сказав Poitico один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Водночас старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel Жолт Дарваш заявив, що «якщо санкція затверджена, всі лазівки повинні бути закриті». За його словами, коли експорт предметів розкоші до Росії заборонений, такі товари не повинні потрапляти до Росії через треті країни.

За даними Міністерства економіки Німеччини, у 2023 році імпорт автомобілів з ЄС до Білорусі зріс до $2,6 млрд, що більш ніж у чотири рази більше, ніж у 2021 році.

Найбільше відносне зростання дослідники спостерігали у секторі розкішних автомобілів, на який припало дві третини загального збільшення імпорту вартістю $1,4 млрд. З огляду на те, що це зростання суперечить розвитку внутрішнього автомобільного ринку Білорусі, воно ймовірно пов'язане з подальшим реекспортом до Росії.

Французький дипломат зазначив Politico, що Париж виступає за «сильні санкції проти країн, які обходять санкції», але сказав, що основна увага повинна бути зосереджена «на товарах, які служать російським військовим зусиллям».

Німецький дипломат також підкреслив, що «Німеччина підтримує рішучі заходи проти обходу санкцій, але основна увага повинна бути зосереджена на товарах, що мають відношення до російської агресивної війни».

Зазначається, що противники продажу предметів розкоші до Росії заперечують, що Путін хоче утримати свою еліту на своєму боці та зберегти власне становище у Кремлі, саме шляхом забезпечення своїх головних союзників вишуканими продуктами харчування та автомобілями високого класу.

Нагадаємо, Євросоюз готується посилити санкції проти Білорусі та закрити останню лазівку, яка дозволяла Москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені санкціями в Росії, у відповідь на війну в Україні. 

До слова, попри те, що війна РФ з Україною триває вже понад два роки, росіяни без жодних проблем купують найновіші та найдорожчі авто всесвітньо відомих марок.

Читайте також: Санкції змушують Кремль йти на принизливий крок 
Теги: Білорусь Німеччина санкції експорт імпорт обмеження Франція

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