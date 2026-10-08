Світ зіткнувся з дефіцитом дизелю: ціни на продукти можуть зрости

Подорожчання пального вже суттєво збільшило витрати аграріїв у різних країнах

Світові ціни на дизельне пальне різко зросли через перебої з постачанням, спричинені ситуацією навколо Ормузької протоки та українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Найбільше здорожчання відчувають фермери, які саме зараз працюють на посівній та збиральній техніці, тож продукти можуть подорожчати знову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Фермери платять за пальне значно більше

За даними видання, у деяких регіонах витрати сільгоспвиробників на дизель уже більш ніж на 50% перевищують торішні. Особливо гостро проблема постала тоді, коли господарствам одночасно потрібні великі обсяги пального для тракторів, сівалок, комбайнів та іншої техніки.

Ситуація охоплює різні континенти – від австралійського штату Вікторія до канадської Альберти. Дороге пальне напряму збільшує собівартість польових робіт. До того ж фермери не можуть відмовитися від дизелю, коли настає час сівби чи збирання врожаю.

Проблему посилює невизначеність із майбутніми поставками. Bloomberg зазначає, що гравці ринку не певні, наскільки доступними будуть енергоресурси не лише в нинішньому, а й у наступному виробничому сезоні. Якщо вирощування залишатиметься дорогим, а виробництво скорочуватиметься, продовольчі ринки можуть надовго опинитися в зоні підвищених цін.

Передумови для нового продовольчого тиску вже є. «Главком» повідомляв, що у вересні індекс продовольчих цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН зріс до 136 пунктів. Це на 1,5% більше, ніж у серпні, а найбільше подорожчали цукор і зернові.

США шукають спосіб стримати подорожчання дизелю

Паливна криза стала проблемою й для адміністрації президента США Дональда Трампа. Напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу Білий дім намагається послабити ціновий тиск на американських споживачів і бізнес.

Одним із рішень стало тимчасове розширення використання так званого червоного дизелю – пального для сільськогосподарської та іншої спеціальної техніки, звільненого від федерального податку. Тепер його дозволили застосовувати для далекобійних вантажівок та іншого дорожнього транспорту.

Федеральний податок на дизель становить 24,4 цента за галон. Проте аналітики сумніваються, що це рішення швидко знизить ціни, адже головна проблема полягає не в податках, а в обмеженій пропозиції пального.

«Проблема не в податках, а в постачанні», – зазначив аналітик GasBuddy Патрік Де Гаан, коментуючи американські заходи.

Адміністрація Трампа також розглядає повну заборону експорту дизелю зі США. Це може вдарити по країнах, які залежать від американського пального, зокрема по Великій Британії. Оскільки США – один із ключових постачальників дизелю на світовий ринок, скорочення експорту лише перерозподілить дефіцит між регіонами.

Країни Великої сімки готують запаси пального

Ще один напрям реагування – координація дій Великої сімки та її партнерів. На початку жовтня вони домовилися про можливе вивільнення до 100 млн барелів нафти й нафтопродуктів із надзвичайних запасів. Процес координує Міжнародне енергетичне агентство.

Насамперед увагу планують зосередити на дизельному пальному. За даними Bloomberg, резерви мають вивільняти впродовж чотирьох місяців, а початковий акцент зроблять саме на дизелі.

Проте такі кроки дадуть лише тимчасове полегшення. Ринку потрібні стабільні поставки, а не переміщення наявних запасів між регіонами. Порушення звичних торговельних маршрутів уже змушує країни шукати нових постачальників: наприклад, у серпні Європа вперше за сім років почала отримувати великі партії пального з Мексики.

Тарифи також тиснуть на ціни

Пальне – не єдине джерело ризику для споживчої інфляції. Додатковий тиск створює торговельна політика США.

Дослідження економістів Федерального резервного банку Нью-Йорка Мері Аміті та Себастьяна Хайзе і професора Колумбійського університету Девіда Вайнштейна показало: кожен відсотковий пункт підвищення середньої ставки мит збільшує споживчі ціни приблизно на чверть відсотка за рік. Близько двох третин цього ефекту дає безпосереднє здорожчання імпортних товарів. Решта виникає через дорожчі імпортні комплектуючі та матеріали для американських виробників, а також через збільшення їхніх націнок.

У лютому ті самі дослідники встановили, що майже 90% економічного тягаря американських мит 2025 року лягло на компанії та споживачів у США.

Нагадаємо, у серпні «Главком» писав, що українські аграрії вже зіткнулися з різким зростанням вартості дизелю. За підрахунками видання, цьогоріч фермеру потрібно продати близько 16 тонн зерна, щоб купити тонну пального, тоді як торік вистачало приблизно 4,5 тонни.