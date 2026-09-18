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Порожні прилавки і помідори по 1 тис. грн. Катастрофа оновленого Бессарабського ринку у фото

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Порожні прилавки і помідори по 1 тис. грн. Катастрофа оновленого Бессарабського ринку у фото
Зранку на Бессарабському ринку більшість локацій закриті
фото: Данило Муринський, glavcom.ua

Продавці впевнені, що нові концепція і дизайн зруйнували особливу атмосферу центрального ринку столиці та відлякали людей

Бессарабський ринок у центрі Києва після масштабної реконструкції зіткнувся з глибокою кризою: оновлений простір масово залишають підприємці та заклади харчування. Кореспондент «Главкома» побував на ринку і на початку, і в розпал робочого дня та побачив численні порожні прилавки й зачинені локації, продавці кажуть: після модернізації сюди перестали ходити люди, а ціни суттєво зросли.

Зранку 18 вересня на ринку працювало лише кілька продавців, зокрема м'яса та морепродуктів. Також були відкриті кілька кав'ярень. Більшість торгових місць залишалися порожніми, а частина закладів була зачинена.

Порожні прилавки і помідори по 1 тис. грн. Катастрофа оновленого Бессарабського ринку у фото фото 1
фото: Данило Муринський, glavcom.ua
Порожні прилавки і помідори по 1 тис. грн. Катастрофа оновленого Бессарабського ринку у фото фото 2
фото: Данило Муринський, glavcom.ua

Одна з продавчинь, яка досі працює на Бессарабському ринку, у розмові з «Главкомом» визнала: раніше життя тут вирувало значно активніше. «Колись торговельні ряди були забиті вщент, а зараз працювати стало просто невигідно. Після ремонту люди взагалі перестали сюди ходити», – бідкається жінка.

Працівниця ринку переконана: оновлення повністю зруйнувало звичну для людей філософію цього місця. З асортименту зникла популярна продукція, що разом із подорожчанням повністю відлякало постійних клієнтів. «Після реконструкції людям, певно, тут не подобається. Тут прибрали те, що було їм потрібно. І все стало набагато дорожче», – розповіла продавчиня.

Як приклад працівниця навела ціни на овочі. За її словами, якісні помідори, які раніше коштували близько 200–300 грн, нині можуть продаватися приблизно за 1000 грн.

Водночас жінка наголошує, що ціновий удар відчули не лише пересічні покупці, а й бізнес, який намагалися залучити на оновлений ринок. «Для ресторанів, які тут відкрилися, ситуація виявилася аналогічною. Ціни злетіли на все, тримати заклади в таких умовах стало невигідно», – додала вона.

Порожні прилавки і помідори по 1 тис. грн. Катастрофа оновленого Бессарабського ринку у фото фото 3
фото: Данило Муринський, glavcom.ua
Порожні прилавки і помідори по 1 тис. грн. Катастрофа оновленого Бессарабського ринку у фото фото 4
фото: Данило Муринський, glavcom.ua
Порожні прилавки і помідори по 1 тис. грн. Катастрофа оновленого Бессарабського ринку у фото фото 5
фото: Данило Муринський, glavcom.ua
Бессарабський ринок – історична пам'ятка у стилі модерн, збудована в центрі Києва у 1910–1912 роках за кошти видатного цукрового магната Лазаря Бродського. На момент відкриття будівля була технологічним дивом, де вперше в місті встановили унікальну підземну холодильну систему для зберігання продуктів. За понад століття роботи за локацією міцно закріпився статус найвідомішого, але водночас найдорожчого критого ринку української столиці.
Ринок до реконструкції
Ринок до реконструкції
фото: КМДА

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Бессарабський ринок відкрили після масштабного оновлення. Частину простору перетворили на гастрономічний проєкт «Бессарабка. Ринок їжі», який мав поєднати традиційний ринок із сучасним фудхолом.

На реконструкцію та запуск гастрономічного простору, за даними Forbes, інвестували близько $3,5 млн. Проєкт передбачав близько 400 посадкових місць та 17 фудкорнерів.

Однак уже через кілька місяців частина закладів почала залишати ринок. У червні повідомлялося про вихід Gelarty та Sushi Icons, закриття «Міністерства десертів», а також згортання роботи «Витача».

За даними Forbes, приблизно через пів року після реконструкції Бессарабський ринок втратив близько третини орендарів. Підприємці серед причин називали низький потік відвідувачів та проблеми з локацією. Тоді ж керівниця гастропростору «Бессарабка. Ринок їжі» Наталія Джулай оголосила про вихід із проєкту. Повідомлялося, що за перші місяці роботи простір не зміг залучити очікувану кількість відвідувачів.

Бессарабський ринок є комунальним підприємством. Частину нинішніх робіт підприємство проводить за власні кошти, отримані від господарської діяльності. У 2025 році КП також уклало договір із «Консерваційно-Реставраційним Центром» на розроблення документації для реставраційних робіт. Водночас раніше на реставрацію будівлі передбачалися кошти з бюджету Києва. За програмою міста на 2019–2022 роки на ці роботи було заплановано 148 млн грн.

У КМДА наголошували, що роботи не мають змінювати історичний вигляд будівлі. У 2024 році заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявляв, що йдеться не про реконструкцію чи перебудову, а про впорядкування внутрішнього простору та відновлення торгових рядів.

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Теги: Київ бізнес ринок харчування

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