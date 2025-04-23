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Світова економіка сповільнюється? МВФ змінив прогноз на 2025 рік

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Світова економіка сповільнюється? МВФ змінив прогноз на 2025 рік
МВФ погіршив прогноз на 2025 рік
фото із відкритих джерел

МВФ дав нові прогнози щодо економіки 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував оновлений прогноз на 2025 рік, який виявився менш оптимістичним, ніж раніше. На думку експертів фонду, світове економічне зростання становитиме лише 2,8%, що на піввідсотка нижче за попередні оцінки. Як передає «Главком», про це повідомило видання Bild.

Одна з головних причин такого перегляду – торговельна війна, що посилюється, викликана введенням США нових імпортних мит. Ці заходи мають серйозний вплив на найбільші економіки світу, включаючи США та Китай, які страждають від мит ​​найсильніше.

Зокрема, для американської економіки МВФ також погіршив прогноз: якщо раніше очікувалося зростання на 2,7%, то тепер фонд прогнозує лише 1,8% зростання у 2025 році. Це відбиває наслідки торгових конфліктів та невизначеності на світових ринках.

МВФ попереджає, що якщо торговельна напруга продовжить зростати, а політична нестабільність посилиться, темпи зростання світової економіки можуть і надалі знижуватися.

Нагадаємо, за даними МВФ, військові конфлікти й торгова напруженість можуть поставити під загрозу фінансову стабільність. Глобальні геополітичні ризики залишаються на підвищеному рівні й можуть спровокувати різке падіння цін на активи, збільшити вартість державних запозичень і загрожувати стабільності фінансової системи. 

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Теги: економіка МВФ

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