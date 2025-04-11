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В Україні зросла вартість великоднього кошика

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні зросла вартість великоднього кошика
Вартість великоднього кошика зросла на 64,5% з 2022 року
фото з відкритих джерел

У 2025 році знову зафіксовано значне подорожчання – на 18,1%

Вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни. У 2022 році традиційний набір продуктів коштував 1135 грн, тоді як цьогоріч його середня ціна досягла 1867 грн. Про це повідомляє «Главком».

У 2023 році вартість кошика зросла на 29,3% – до 1468 гривень. У 2024-му ціна піднялася до 1581 гривні (+7,7%), а у 2025 році знову зафіксовано значне подорожчання – на 18,1%.

До складу великоднього кошика входять: домашня паска (зокрема борошно, яйця, вершкове масло, молоко, цукор, дріжджі, родзинки), десяток яєць, по пів кілограма сала, домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру, вершкового масла, свіжих та консервованих огірків, помідорів, а також кілограм курки, 0,25 кг хріну та пляшка українського вина.

Як змінювалися ціни на продукти

Вартість домашньої паски:

  • 2022 – 135 грн,
  • 2023 – 185 грн (+37%),
  • 2024 –181 грн (-2,2%),
  • 2025 – 237 грн (+30,9%).

Десяток яєць:

  • 2022 – 30 грн,
  • 2023 – 71 грн (+136,7%),
  • 2024 – 50 грн (-29,6%),
  • 2025 – 80 грн (+60%).

Півкілограма сала:

  • 2022 – 80 грн,
  • 2023 – 90 грн,
  • 2024–2025 – стабільно близько 120 грн.

Буженина:

  • 2022 – 166 грн,
  • 2023 – 223 грн (+34,3%),
  • 2024 – 257 грн (+15,2%),
  • 2025 – 288 грн.

Домашня ковбаса:

  • 2022 – 160 грн,
  • 2023 – 175 грн (+9,4%),
  • 2024 – 203 грн (+16%),
  • 2025 – 215 грн (+5,9%).

Курятина:

  • 2022 – 92 грн/кг,
  • 2023 – 108 грн (+17,4%),
  • 2024 – 112 грн (+3,7%),
  • 2025 – 114 грн (+1,8%).

Твердий сир:

  • 2022 – 169 грн,
  • 2023 – 219 грн (+29,6%),
  • 2024 – 223 грн (+1,8%),
  • 2025 – 289 грн (+29,6%).

Вершкове масло:

  • 2022 – 60 грн,
  • 2023 – 71 грн (+18,3%),
  • 2024 – 79 грн (+11,3%),
  • 2025 – 105 грн (+32,9%).

Інші складники:

  • Консервовані огірки – 109 грн (удвічі дорожче, ніж у 2022).
  • Свіжі огірки – 69 грн/0,5 кг.
  • Свіжі помідори – 60 грн/0,5 кг.

Вино:

  • 2022 – 78 грн,
  • 2023 – 102 грн (+30,8%),
  • 2024 – 110 грн (+7,8%),
  • 2025 –116 грн (+5,5%).

Нагадаємо, мережа супермаркетів «Сільпо» представила незвичайний великодній продукт – окремо випечені верхівки пасок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку магазину в Instagram.

«Якщо ви та сама людина, що потайки або ж і неприховано з'їдала лиш верхівку паски, вважаючи це легеньким злочином, будьте певні: більше немає чим перейматися. Саме для вас ми створили суцільну великодньо-смачну насолоду – найрадісніший шматочок паски. Це його верхівка. Що тут додати? Просто смакуйте найулюбленіше, бо можете собі це дозволити», – йдеться на сайті магазину.

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Теги: Великдень 2025 економіка ціни

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