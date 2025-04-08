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Євген Істребін Системний аналітик

Нафтові доходи Росії. Перша маленька сенсація

glavcom.ua
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Нафтові доходи РФ впали на 18%
фото: depositphotos.com

Сенсація в економіці Росії: що відбувається?

Є, перша маленька сенсація!

Доходи федерального бюджету Росії у березні зросли на 0% (тут і далі р/р).

Так, так, саме на 0%, якщо точніше, то на 0,3% всього.

Тепер докладно.

Доходи складаються з нафтових і ненафтових.

У березні нафтові доходи впали на (-17%), ненафтові зросли на 10%. У підсумку загальна сума доходів зросла на 0%.

Окремо про ненафтові доходи, які зросли на 10%. Вони підняли податки з нового року + інфляція 10,4%, а доходи зросли лише на 10%. Тобто у реальному вираженні настає падіння навіть ненафтових доходів.

Передувала цьому ситуація у лютому. Там теж було все погано, але ще було загальне зростання доходів на 2%.

Нафтові впали на 18%. Ненафтові ще за інерцією зростали на 13%, а в березні вже зростання скоротилося до 10%.

Загальна картинка у таблиці.

Нафтові доходи Росії. Перша маленька сенсація фото 1

Пост стриманого оптимізму!

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Джерело
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Теги: економіка санкції росія

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