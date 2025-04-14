МВФ спрогнозував, як війна та тарифи можуть вплинути фондові ринки

За даними МВФ, військові конфлікти й торгова напруженість можуть поставити під загрозу фінансову стабільність

У середньому під час великих геополітичних подій фондові індекси падають на 1% щомісяця

Глобальні геополітичні ризики залишаються на підвищеному рівні й можуть спровокувати різке падіння цін на активи, збільшити вартість державних запозичень і загрожувати стабільності фінансової системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВФ.

Зазначається, що події на кшталт воєн, дипломатичної напруги або терористичних атак здатні порушити міжнародну торгівлю та інвестиції. Це, своєю чергою, впливає на ціни активів, роботу фінансових установ і кредитування бізнесу, що підриває економічну активність.

За підрахунками МВФ, в середньому під час великих геополітичних подій фондові індекси падають на 1% щомісяця, а на ринках, що розвиваються, – на 2,5%. У випадку масштабних військових конфліктів, таких як вторгнення РФ в Україну у 2022 році, падіння може сягати 5% на місяць.

Крім того, геополітичні ризики підвищують суверенні ризикові премії. Наприклад, вартість кредитних деривативів, які страхують від дефолту, зростає в середньому на 30 базисних пунктів у розвинених країнах і на 45 – у країнах, що розвиваються.

МВФ також попереджає про ефект «переливу»: якщо у військовий конфлікт залучений основний торговий партнер, падіння може сягати 2,5% навіть у країнах, які безпосередньо не беруть участі в події.

Щоб зменшити ризики, МВФ закликає фінансові установи забезпечити достатній рівень капіталу та ліквідності, проводити стрес-тести й аналізувати взаємозв’язки геополітики з фінансовими ринками.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

Згодом Європейський Союз призупинив дзеркальні мита для США на 90 днів. За словами глави Єврокомісії, якщо переговори не будуть задовільними, то контрзаходи все ж будуть застосовані.