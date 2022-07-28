Світовий банк підрахував збитки українського телеком-ринку від війни

Загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань

За оцінкою Світового банку, збитки українського телеком-ринку внаслідок війни становлять приблизно $2,6 млрд. Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства цифрової трансформації України.

Як зазначили у Мінцифри, до повномасштабної війни Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом. І лише за минулий рік понад 7 тис. соціальних об’єктів підключено до інтернету та понад 1 млн українців у 3 тис. сіл вперше отримали можливість скористатися високошвидкісним інтернетом.

«Після російського вторгнення зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку», – зазначається у повідомленні.

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно:

$1,79 млрд – щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру;

$0,71 млрд – закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва;

$0,1 млрд – сума збитків компаній через недоотриману абонплату.

У відомстві додали, що оцінку здійснила команда Світового банку у співпраці з Мінцифрою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, (НКЕК) та Київською школою економіки. Також враховувалася інформація від центральних органів виконавчої влади та військово-цивільних адміністрацій.

Нагадаємо, раніше Україна підписала перші договори на 260,5 млн грн на закупівлю безпілотників для «Армії дронів». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна отримає 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту. Вони вміють записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку.

Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, наразі в Україні працює понад 12 тис. терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.

Перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни. Оператор супутникового інтернету Starlink, який з початку війни допомагає українській армії зі зв’язком, отримав ліцензію на ведення бізнесу в Україні в червні цього року.