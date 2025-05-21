Ілон Маск зробив нову обіцянку щодо своєї політичної кар'єри
Маск має намір менше витрачати часу на політику
Мільярдер Ілон Маск пообіцяв, що зосередиться на управлінні Tesla і в майбутньому витрачатиме «набагато менше» часу на політику, оскільки, на його думку, і так зробив уже достатньо. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.
Найбагатша людина світу Ілон Маск (Forbes оцінює його статки у $423,8 млрд) заявив, що продовжить очолювати Tesla через п'ять років, але має намір відійти від політики. Після слів Маска акції Tesla підскочили на 3,6%.
Щоб заспокоїти інвесторів, бізнесмен пообіцяв, що в майбутньому витрачатиме «набагато менше» часу на політику. «Я думаю, я зробив достатньо. Якщо я побачу причину витрачати час на політику в майбутньому, я це зроблю… Нині не бачу причини», – розповів Маск. Він також закликав не пов'язувати своє рішення з нібито негативними наслідками його участі у політичному житті.
У квітні він уже запевняв, що скоротить робочий час у Білому домі до одного-двох днів на тиждень. За словами керівника апарату Білого дому Сьюзан Уайлс, Маск практично перейшов на віддалену роботу у DOGE.
До слова, Ілон Маск майже зник із публічного простору у США, а президент Дональд Трамп не згадує про нього впродовж останнього місяця.
Так, журналісти звертають увагу, що раніше Трамп на сторінці в соцмережі Truth Social згадував про Ілона Маска раз на кілька днів, однак зараз цього немає. Водночас згадки про Маска зникли й на офіційних акаунтах Білого дому.
Раніше стало відомо, що жителі американських штатів Пенсильванія, Невада та Джорджія подали позов проти комітету політичної дії Ілона Маска зі звинуваченням бізнесмена у невиконанні фінансових обіцянок.
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