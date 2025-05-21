Ілон Маск зробив нову обіцянку щодо своєї політичної кар'єри

Маск має намір менше витрачати часу на політику





Мільярдер Ілон Маск пообіцяв, що зосередиться на управлінні Tesla і в майбутньому витрачатиме «набагато менше» часу на політику, оскільки, на його думку, і так зробив уже достатньо. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Найбагатша людина світу Ілон Маск (Forbes оцінює його статки у $423,8 млрд) заявив, що продовжить очолювати Tesla через п'ять років, але має намір відійти від політики. Після слів Маска акції Tesla підскочили на 3,6%.

Щоб заспокоїти інвесторів, бізнесмен пообіцяв, що в майбутньому витрачатиме «набагато менше» часу на політику. «Я думаю, я зробив достатньо. Якщо я побачу причину витрачати час на політику в майбутньому, я це зроблю… Нині не бачу причини», – розповів Маск. Він також закликав не пов'язувати своє рішення з нібито негативними наслідками його участі у політичному житті.

У квітні він уже запевняв, що скоротить робочий час у Білому домі до одного-двох днів на тиждень. За словами керівника апарату Білого дому Сьюзан Уайлс, Маск практично перейшов на віддалену роботу у DOGE.

Ілон Маск – куратор Департаменту ефективності держуправління (DOGE) США в адміністрації Дональда Трампа. Його близькість до президента-республіканця та кроки, зроблені ним на новій посаді, зокрема масові звільнення держслужбовців, викликали масштабну критику. По США та всьому світу прокотилися масштабні протести проти виробника через діяльність Маска в DOGE.

До слова, Ілон Маск майже зник із публічного простору у США, а президент Дональд Трамп не згадує про нього впродовж останнього місяця.

Так, журналісти звертають увагу, що раніше Трамп на сторінці в соцмережі Truth Social згадував про Ілона Маска раз на кілька днів, однак зараз цього немає. Водночас згадки про Маска зникли й на офіційних акаунтах Білого дому.

Раніше стало відомо, що жителі американських штатів Пенсильванія, Невада та Джорджія подали позов проти комітету політичної дії Ілона Маска зі звинуваченням бізнесмена у невиконанні фінансових обіцянок.