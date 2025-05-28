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Трамп запропонував Канаді доступ до «Золотого купола» в обмін на суверенітет

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп запропонував Канаді доступ до «Золотого купола» в обмін на суверенітет
Раніше Трамп заявив про початок будівництва «Золотого купола»
фото: Білий дім

Трамп запропонував Канаді або заплатити $61 млрд, або приєднатися як 51-й штат і не платити

Президент США Дональд Трамп заявив, що Канада хоче приєднатись до американського протиракетного «Золотого купола», але озвучив свої умови. Відповідний допис він зробив у соціальній мережі, передає «Главком».

«Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової системи «Золотого Куполу», що це коштуватиме $61 млрд, якщо вони залишаться окремою, але нерівною нацією, але це коштуватиме нуль доларів, якщо вони стануть нашим дорогим 51-м штатом. Вони розглядають цю пропозицію!», – написав президент США.

Трамп запропонував Канаді доступ до «Золотого купола» в обмін на суверенітет фото 1

Допис почали активно обговорювати користувачі мережі. З'ясувалось, що будівництво Golden Dome System без Канади технічно можливе, але воно буде менш ефективним, значно дорожчим і створить стратегічні прогалини в обороні.

Водночас від канадців не було інформації, що вони розглядають пропозицію Трампа і також відсутні заяви про бажання доєднатись до цієї системи.

Втім, як стало відомо, Канада є учасником NORAD. Країна є ключовим партнером США у Північноамериканському командуванні протиповітряної оборони з 1958 року і  арктична територія Канади є критично важливою для відстеження ракет, які можуть пролітати над Північним полюсом.

США можуть обійтися без Канади, використовуючи радари в Алясці та Каліфорнії, але це зменшить ефективність системи.

Нагадаємо, Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом анонсували будівництво нової системи протиракетної оборони «Золотий купол». 

Вони це назвали «революційним переломним моментом» у захисті американської території від зовнішніх загроз.

Система буде багатошаровою, з використанням сучасних технологій і стане розширеною версією ізраїльського «Залізного купола», який вже довів свою ефективність.

За словами Трампа, нова система забезпечить надійний щит для США.

«Під час передвиборчої кампанії я пообіцяв американському народу, що побудую передовий протиракетний щит, щоб захистити нашу батьківщину від загрози ракетного нападу з-за кордону. І саме це ми робимо сьогодні», – сказав він.

Та додав, що «Золотий купол» зможе перехоплювати ракети,«навіть якщо вони будуть запущені з іншого боку світу і навіть якщо вони будуть запущені з космосу».

Проєкт уже закладено у законопроект про бюджет. Зазначається, що на початковому етапі передбачено $25 млрд, а загальна вартість може сягнути $175 млрд.

Президент заявив, що система буде повністю функціональною до завершення його другого терміну: січня 2029 року.

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Теги: Канада Дональд Трамп

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