Україна передала пропозиції для мирної угоди, Трамп звернувся до Путіна. Головне за 27 травня

США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди про припинення вогню

США отримали пропозиції України для мирної угоди, Україну офіційно запрошено на саміт НАТО в Гаазі, Росія розробила нову тактику атак дронами. «Главком» склав добірку новин 27 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

США отримали пропозиції України для мирної угоди

США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації.

Як зазначив спецпредставник президента США, під час розмови Трампа із Путіним росіяни заявили про підготовку відповідного документа. Келлог наголосив, що варіант проведення переговорів розглядали з Ватиканом, однак РФ виступила проти.

«Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери – президент Трамп, президент Зеленський і президент Путін – і напрацюють усе це», – каже посадовець.

Україну офіційно запрошено на саміт НАТО в Гаазі

Українська делегація на сесії Парламентської асамблеї НАТО у США домоглася офіційного запрошення України на червневий саміт Альянсу, яки відбудеться в Гаазі. У фінальній резолюції, ухваленій на сесії в Дейтоні, було вказано, що шлях України до членства в НАТО незворотній. Також Україна має стати учасницею майбутнього саміту.

Саміт відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт. Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.

США виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту

Сполучені Штати не підтримали зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 у рамках заходів, спрямованих на посилення санкцій проти Кремля. На нещодавній зустрічі міністрів фінансів G7 Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про зниження граничної ціни на нафту. Пропозицію підтримали ЄС та члени «Великої сімки», проте у фінальний текст комюніке її не включили на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента.

Натомість було прийнято формулювання, яке зобов'язує країни G7 «продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій» у разі, якщо не буде досягнуто згоди про припинення вогню.

Росія розробила нову тактику атак дронами

Росіяни постійно змінюють маршрути дронів і намагаються пускати їх на великих висотах. Як каже начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БпЛА і намагаються пускати їх на великих висотах – понад 2 км від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт. На такій висоті вони стають більш видними для наших радарів, але недосяжними для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп.

Ще одна тенденція, до якої вдається РФ, це те, що окупанти влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт, як це, наприклад, було в ніч на понеділок у Старокостянтинові Хмельницької області. Саме туди був спрямований основний акцент їхньої атаки.

Трамп заявив, що Путін грається з вогнем

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував президента РФ Володимира Путіна та наголосив на фатальності його рішень. «Те, чого Путін не розуміє, — це те, що якби не я, багато дуже поганих речей уже сталося б з Росією. І я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем!» – написав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путін завжди хотів всю Україну, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії. Трамп написав, що завжди мав гарні стосунки із Путіним, але з ним щось сталося – він збожеволів.