Трамп прокоментував рішення Маска залишити державну службу

Трамп про Маска: Він завжди буде з нами, допомагаючи нам на всьому шляху

Bloomberg: Ця подія дає можливість президенту і найбільшому спонсору його передвиборчої кампанії розвіяти будь-які уявлення про запекле розлучення

Сьогодні, 30 травня, президент Дональд Трамп проведе пресконференцію в Білому домі разом з Ілоном Маском. Вона відбудеться перед тим як мільярдер піде з DOGE (Департаменту ефективності державного управління). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Це буде його останній день, але не зовсім, тому що він завжди буде з нами, допомагаючи на всьому шляху. Ілон приголомшливий! Побачимося завтра в Білому домі», – написав Трамп у четвер ввечері на своїй соціальній платформі Truth Social.

Bloomberg пише, що ця подія дає можливість президенту і найбільшому спонсору його передвиборчої кампанії розвіяти будь-які уявлення про запекле розлучення. За останні два тижні Маск поклявся відмовитися від майбутніх політичних пожертвувань і розкритикував пропозицію Трампа щодо скорочення податків і витрат.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск вирішив відступити від політичної діяльності, розчарувавшись у її результативності. За інформацією Washington Post, мільярдер також зазнав особистих втрат, що могло посилити його бажання зосередитися на інших сферах.

Зауважимо, що Ілон Маск, найбагатша людина світу (Forbes оцінює його статки у $428,6 млрд), залишає адміністрацію президента США Дональда Трампа «швидко і тихо». Про звільнення було оголошено ввечері 28 травня, Маск не мав офіційної розмови з Трампом перед цим. Сам підприємець у Х написав, що його робота держслужбовцем «добігає кінця» і подякував голові Білого дому за «можливість скоротити неефективні витрати».