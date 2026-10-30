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Трамп вимагає від Литви послабити санкції проти Білорусі – Politico

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп вимагає від Литви послабити санкції проти Білорусі – Politico
Представник США Джон Коул зустрічався з Олександром Лукашенком у Мінську
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Вашингтон домагається відновлення експорту білоруських калійних добрив через балтійські порти, щоб зменшити залежність США від канадських поставок

Адміністрація президента США Дональда Трампа чинить тиск на Литву, щоб та дозволила транзит білоруських калійних добрив через порт Клайпеди, попри санкції Європейського Союзу. Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох європейських посадовців та джерела, обізнані з перебігом переговорів, пише «Главком».

За даними видання, спеціальний посланник США з питань Білорусі Джон Коул останніми тижнями обговорював із литовськими дипломатами можливість послаблення обмежень на білоруські товари. Американська сторона також вивчала перспективи використання інших портів Балтійського моря, зокрема в Ризі.

Один зі співрозмовників журналістів зазначив, що команда Трампа активізувала контакти з литовською стороною. Двоє східноєвропейських посадовців повідомили, що Коул порушує питання транзиту білоруського калію на різних рівнях литовського уряду вже понад рік.

«Вони ввічливо тиснуть, але ми абсолютно чітко відповідаємо: ні», – сказав один зі східноєвропейських чиновників.

Державний департамент США відмовився коментувати конкретні комерційні домовленості. Водночас представник відомства заявив, що Вашингтон регулярно розглядає з партнерами можливості, які відповідають економічним інтересам Сполучених Штатів. Він також наголосив, що закупівля білоруського калію допомогла б знизити ціни для американських фермерів.

Як зазначає видання, США майже повністю залежать від імпорту калійних добрив, а близько 80% поставок надходить із Канади. Пошук альтернативних джерел активізувався після зриву торговельних переговорів між Вашингтоном та Оттавою і взаємного підвищення мит. Білорусь контролює близько 20% світового ринку калію.

Минулого місяця Трамп заявив, що працює над масштабною угодою з Мінськом щодо закупівлі білоруських добрив за нижчими цінами. До запровадження санкцій близько 90% білоруського експорту калійних добрив проходило через литовський порт Клайпеда.

Водночас у країнах Балтії американські ініціативи зустрічають опір. Європейські посадовці побоюються, що послаблення обмежень посилить позиції Олександра Лукашенка та надасть його владі додаткові ресурси. Санкції ЄС щодо Білорусі потребують регулярного продовження, наступне очікується в лютому 2027 року. 

Варто нагадатит, що США послаблять санкції проти Білорусі після переговорів спецпосланця президента США Джона Коула з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком у Мінську. Йдеться про обмеження щодо двох білоруських компаній – «Лакокраски» та концерну «Беллесбумпром».

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Теги: Дональд Трамп Білорусь США Литва порт санкції

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