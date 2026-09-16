США послаблять санкції проти Білорусі після переговорів із Лукашенком

Під час нинішніх переговорів також обговорювалося розблокування білоруських коштів у американських банках

Вашингтон домовився про нове послаблення обмежень в обмін на звільнення 25 ув'язнених

США послаблять санкції проти Білорусі після переговорів спецпосланця президента США Джона Коула з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком у Мінську. Йдеться про обмеження щодо двох білоруських компаній – «Лакокраски» та концерну «Беллесбумпром». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецпредставника Трампа.

За словами Коула, Білорусь у межах домовленостей має звільнити 25 ув'язнених. У відповідь Сполучені Штати знімуть санкції з названих підприємств.

«Як жест доброї волі Білорусь звільнить 25 людей. Сполучені Штати своєю чергою знімуть санкції з двох білоруських компаній – «Лакокраски» та «Беллесбумпрома»», – заявив спецпосланець.

Про це Коул повідомив після зустрічі з Лукашенком у Мінську. Переговори стосувалися подальшого звільнення ув'язнених і послаблення американських санкцій проти Білорусі.

Раніше США вже послаблювали санкції проти білоруських підприємств після домовленостей щодо звільнення ув'язнених. Під час нинішніх переговорів також обговорювалося розблокування білоруських коштів у американських банках. За даними Reuters, йдеться приблизно про $43-44 млн, які перебувають у Citibank.

Варто нагадати, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Джон Коул 15 вересня прибув до Мінська, де зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.