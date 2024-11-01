Транзит газу через Україну: Словаччина спростувала угоду з Азербайджаном

Словацька державна компанія-покупець газу SPP спростувала повідомлення про те, що угода про заміну імпорту російського газу є близькою

Європейські компанії не досягли угоди про заміну імпорту російського газу через Україну постачаннями з Азербайджану. Словацька державна компанія-покупець газу SPP спростувала повідомлення ЗМІ про те, що угода є близькою. Про це повідомляє Reuters.

«Ми регулярно обговорюємо цю тему з нашими партнерами, проте інформація про майбутнє укладання контракту на постачання газу за участю SPP не відповідає дійсності», – йдеться у заяві компанії.

Два джерела в азербайджанській енергетичній компанії Socar також спростували інформацію про майбутнє укладання контракту. Раніше Bloomberg повідомляв, що компанії з Угорщини та Словаччини близькі до підписання контракту на постачання з Азербайджану 12-14 млрд кубометрів газу на рік.

SPP була лідером у спробах зберегти транзит, попри війну Росії з Україною, оскільки альтернативні маршрути коштують дорожче. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков також скептично сприйняв угоду, коли його запитали про це під час телефонної конференції з журналістами 1 листопада.

«Як розвиватимуться події далі, як забезпечуватимуться постачання далі, з урахуванням того, що Україна вже заявила про відмову від продовження цієї угоди, зараз я нічого сказати не можу», – сказав він.

Очікується, що цього року через Україну буде експортовано загалом 14 млрд кубометрів російського газу, що становить лише малу частку від довоєнного рівня. Чинна п'ятирічна угода між Москвою та Києвом про експорт російського газу через Україну до Європи закінчується наприкінці року, що змушує Євросоюз шукати альтернативні джерела газу, в тому числі з Азербайджану, водночас ведучи переговори про збереження маршруту відкритим.

Нагадаємо, європейські міністри енергетики зустрічалися, щоб обговорити питання імпорту російського природного газу, який продовжує надходити до Європи, попри війну в Україні.

Як відомо, прем'єр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії.

Раніше Угорщина та російська компанія «Газпром» домовились про збільшення поставок російського газу.

До слова, флагманська платформа ЄС зі спільних закупівель газу покрила лише малу частину потреб блоку. Зазначається, що укладено лише близько 2% контрактів від потенційного попиту.