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Колишній прем'єр Словаччини назвав Фіцо «тхором-колаборантом» через його появу на росТБ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Колишній прем'єр Словаччини назвав Фіцо «тхором-колаборантом» через його появу на росТБ
Фіцо взяв участь у російській телепередачі Скабєєвої
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо взяв участь у телешоу російської пропагандистки Скабєєвої

Скандальний премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своєю відвертою проросійською позицією, зʼявився на державному пропагандистському каналі РФ – «Россия 1». Цей виступ викликав хвилю обурення. Колишній премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович різко відреагував на виступ чинного прем'єра, назвавши його «тхором», як повідомляє Politico.

«Жахливий тхір-колаборант», – написав Матович у Facebook.

Видання повідомляє, що словацький лідер дав інтерв'ю ток-шоу «60 минут», яке веде відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Раніше вона називала масові вбивства українців у Бучі, вчинені російськими окупаційними військами, «містифікацією», організованою Заходом для створення «фейкової версії Сребрениці».

В інтерв'ю телеканалу «Россия 1» Фіцо звинуватив Захід у «продовженні війни» через підтримку України. Словацький політик охарактеризував західні санкції проти Росії як неефективні і заявив про готовність вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Європейський Союз каже українцям: «Ось ваша зброя, ось ваші гроші, воюйте, тільки не заважайте нам, ми більше не хочемо мати нічого спільного з цією війною», – заявив Фіцо.

Крім того, словацький лідер висловив бажання відвідати Москву на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі 9 травня наступного року.

Заздалегідь записане інтерв'ю Фіцо на пропагандистському каналі викликало обурення не лише серед опозиційних політиків Словаччини, а й серед депутатів Європарламенту та українських чиновників, зазначає видання.

В інтервʼю російської пропагандистської програми «60 хвилин» на запитання, чи хотів би Фіцо завітати до Москви на 9 травня, співрозмовник відповів ствердно, також, словацький прем'єр назвав це своїм обов'язком.

Нагадаємо, що з моменту повномасштабного вторгення Росії до України Словаччина передала нашій державі військову допомогу на суму майже 700 млн. євро. Про це сьогодні, 25 жовтня, повідомила прессекретарка Верховного контрольного управління (NKÚ) країни Даніела Болех Добакова. 

До слова, Фіцо обурився через План перемоги Зеленського на назвав його нереалістичним.

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Теги: міністр зброя санкції Словаччина россия Ольга Скабєєва Європейський союз переговори Фіцо

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