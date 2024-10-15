ЄС обговорює варіанти збереження транзиту газу через Україну – Bloomberg

Як зазначає Bloomberg, остаточне рішення в питанні транзиту газу може буде ухвалено навіть на початку наступного року

Український трубопровід є одним із двох маршрутів, що залишилися, до Європи для російських потоків

Європейські міністри енергетики зустрічаються, щоб обговорити питання імпорту російського природного газу, який продовжує надходити до Європи, попри війну в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

На зустрічі в Люксембурзі 15 жовтня міністри з 27 країн обговорять, наскільки Європа готова до зими, оскільки ключова угода про транзит газу між Москвою та Києвом закінчується 31 грудня. Необхідність підтримки енергетичної безпеки вже змусила блок шукати нові постачання газу, призвела до зростання цін на енергоносії та чинила тиск на регіональну мережу.

Bloomberg пише, що Європі необхідно продовжувати зусилля щодо відмови від російського викопного палива шляхом скорочення споживання газу та швидшого нарощування відновлюваних потужностей. Український трубопровід є одним із двох маршрутів, що залишилися, до Європи для російських потоків, але експорт скрапленого природного газу продовжує надходити до ЄС у великих обсягах.

Продовжуються переговори щодо спроби замінити транзитні потоки, але угода, схоже, не близька до укладання, оскільки до її завершення залишилося менш як трьох місяців. І Київ, і Москва заявили, що готові знайти рішення, яке може містити Азербайджан.

За словами обізнаних анонімних джерел, остаточне рішення, найімовірніше, буде ухвалено в останню хвилину або навіть на початку наступного року.

Словаччина, яка разом з Австрією є основним покупцем транзитних потоків, хотіла б використовувати цей маршрут. Один з обговорюваних варіантів – замінити Росію Азербайджаном як постачальника, але деталі того, як це працюватиме, залишаються незрозумілими. При обмеженому запасі газу експорт з Азербайджану до Європи вимагатиме обміну з Росією, що робить таку угоду політично спірною.

Інший варіант передбачає, що азербайджанська SOCAR може взяти на себе роль ПАТ «Газпром» та продавати газ до Європи, або компанія може організувати транзит через Україну.

За словами джерел, обсяг має бути близько 10-11 млрд кубічних метрів, щоб досягти рівнів, необхідних для безперебійного транспортування через велику трубопровідну систему України. Нижчі рівні означали необхідність закачування додаткового газу, що зробило б операцію нерентабельною.

«Україна має сама вирішувати, як вчинити з трубопроводом, тому це також її відповідальність та її право вчинити з цим належним та відповідальним чином», – заявила минулого місяця голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Газові сховища ЄС заповнені, а потоки через український маршрут наразі становлять менше ніж 5% постачань континенту. Однак для таких країн, як Словаччина та Австрія, пошук нових імпортерів може означати вищі ціни

Нагадаємо прем'єр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії.

Раніше Угорщина та російська компанія «Газпром» домовились про збільшення поставок російського газу.

Як повідомлялося, флагманська платформа ЄС зі спільних закупівель газу покрила лише малу частину потреб блоку. Зазначається, що укладено лише близько 2% контрактів від потенційного попиту.

До слова, уряд Росії очікує зниження доходів від продажу нафти й газу впродовж наступних трьох років. Цьому сприятиме падіння цін на енергоносії та м'якший податковий режим для «Газпрому».