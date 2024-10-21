Україна веде перемовини з однією з країн ЄС щодо нового пункту пропуску на кордоні

Віктор Микита: Для Угорщини важливо бути транзитною країною вантажів, що їхатимуть з України

Новий великий вантажний пункт пропуску може мати чотири смуги в одну сторону і чотири смуги в іншу

Україна і Угорщина ведуть переговори про ще один пункт пропуску на кордоні між країнами. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, повідомляє «Укрінформ».

«Щоб задовольнити всі потреби перевізників на українсько-угорському кордоні, потрібно будувати новий великий вантажний пункт пропуску – чотири смуги в одну сторону і чотири смуги в іншу. Поки що тривають перемовини про це з колегами з угорської сторони», – сказав він і додав, що розвиток економічних відносин важливий для обох країн.

За його словами, наразі основне завдання – зблизити країни та «не дати можливості Росії, ворогу, нас розколювати».

Микита зазначив, що великий автобан М3, який йде від Будапешта в сторону України, не доходить до кордону з Україною близько 20 км. Тому потрібно визначити місце, куди він заходитиме в Україні.

«Було питання щодо Берегівського району на Закарпатті, однак зараз там визначається інше місце. Я думаю, що в майбутньому буде вестися більш детальна розробка плану пункту переходу біля митного поста «Тиса», – пояснив він.

За словами Микити, для Угорщини важливо бути транзитною країною вантажів, що їхатимуть з України.

«Зокрема, автобан М3 важливо навантажити відповідними автомобілями, які будуть сплачувати податки. Це економічно вигідно для Угорщини. Якщо ми економічно будемо зв'язувати свої відносини з Угорщиною, то їй буде вигідно підтримувати Україну для того, щоб економічно розвивати й себе», – зазначив посадовець.

На Закарпатті зараз будуються великі підприємства, які забезпечать суттєву частку експорту готової продукції, і, згідно зі Стратегією розвитку функціонування індустріальних парків у регіоні, ця частка експорту має прямувати в країни ЄС саме через пункти пропуску з Угорщиною як вантажівками, так і залізницею.

Стала робота підприємств експортного спрямування у прикордонних регіонах сприятиме появі тисяч робочих місць й розвитку громад, проте без надійної та оперативної роботи пунктів пропуску цього досягти важко, додав Микита. За його словами, Угорщина теж зацікавлена у розвитку громад, де проживають українські угорці.

Нагадаємо, з середини грудня польський державний оператор PKP Intercity надаватиме рухомий склад для пасажирського сполучення між Варшавою і Равою-Руською. PKP Intercity розглядає питання запуску поїзда у складі чотирьох вагонів із місцями для сидіння першого і другого класу. Підвезення пасажирів буде здійснюватися поїздом Коломия – Рава-Руська.

Як відомо, Проєкт USAID «Економічна підтримка України» презентував новий дизайн найбільшого пункту пропуску на кордоні з ЄС «Ягодин». На пункті пропуску «Ягодин» планується збудувати новий вантажний термінал та створити додаткові смуги для транспорту.

До слова, АТ «Укрзалізниця» виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп – Ужгород. Роботи на широкій ділянці колії будуть завершені до кінця 2024 року.