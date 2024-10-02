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Спільні зусилля ЄС із закупівлі газу провалилися: аналіз Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Спільні зусилля ЄС із закупівлі газу провалилися: аналіз Financial Times
Спільні зусилля ЄС із купівлі газу не допомогли країнам
фото із відкритих джерел

Зусилля країн-членів Євросоюзу змогли забезпечити лише 2% контрактів

Флагманська платформа ЄС зі спільних закупівель газу покрила лише малу частину потреб блоку. Зазначається, що укладено лише близько 2% контрактів від потенційного попиту.

Видання Financial Times пише, що натхненням для створення цієї платформи послужила успішна координація закупівель вакцин під час пандемії Covid-19, в результаті якої вдалося провести закупівлю за нижчими цінами.

Згідно зі схемою, Європейська комісія зобов'язала кожну державу-член забезпечити подачу місцевими компаніями-учасниками замовлень, еквівалентних 15% зобов'язань щодо заповнення газових сховищ кожної країни. Фактична купівля газу залишається добровільною.

Загалом платформа зіставила покупців і продавців газу на 43 мільярди кубометрів, але, за словами трьох осіб, знайомих із конфіденційними даними, тільки близно 1 мільярдв кубометрів газу зрештою законтрактували і передали в комісію. Представники ЄС підкреслили, що компанії не зобов'язані повідомляти комерційно чутливі дані, тому контрактів могло бути укладено більше.

Однак низька кількість контрактів викликала суперечки про користь спільних закупівель, у той час як голова Комісії Урсула фон дер Ляєн обіцяє розширити його на більшу кількість товарів, зокрема, на водень.

Однак енергетичні компанії заявили, що платформа працює скоріше, як інструмент для підбору постачальників, а не для регулювання попиту з метою досягнення більш низьких цін.

Нагадаємо, уряд Росії очікує зниження доходів від продажу нафти й газу впродовж наступних трьох років. Цьому сприятиме падіння цін на енергоносії та м'якший податковий режим для «Газпрому». 

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Теги: газ Європа

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