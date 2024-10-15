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Україна на порозі опалювального сезону: Шмигаль розповів про готовність інфраструктури

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна на порозі опалювального сезону: Шмигаль розповів про готовність інфраструктури
Україна має в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах
фото з відкритих джерел

За словами Шмигаля, готовність житлові будинки готові до опалювального сезону на понад 99%

Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив глава уряду, готовність житлових будинків до опалювального сезону на сьогодні понад 99%.

«Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла», – додав він.

За словами Шмигаля, Україна має в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. «Цього достатньо для проходження зими. Усі дев'ять енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють», – пояснив прем'єр.

Крім того, діють урядові програми енергетичної стійкості: кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити «5-7-9%» для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від «Фонду декарбонізації України» для комунальних підприємств та громад. За словами Шмигаля, банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня 2024 року, Київ розпочав опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів тепла протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

Як повідомлялося, найближчими днями в окремих регіонах України прогнозують перші заморозки. Енергетики впевнені, що похолодання не призведе до відновлення графіків відключення електроенергії.

Раніше стало відомо, що Харків готовий розпочати опалювальний сезон, однак не поспішає цього робити через хорошу погоду. 

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

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Теги: опалювальний сезон Денис Шмигаль опалення газ вугілля прем’єр-міністр

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