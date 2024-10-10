Угорщина уклала угоду з «Газпромом» про нарощення поставок російського газу

У 2024 році до Угорщини надійде загалом 6,7 млрд кубометрів російського газу

Угорщина та російська компанія «Газпром» домовились про збільшення поставок російського газу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

Сійярто заявив, що завданням та обов’язком угорського уряду є забезпечення того, щоб енергопостачання країни було безпечним на довгострокову перспективу, а також, щоб це здійснювалося за конкурентною ціною. Він акцентував, що у 2024 році в країну надійде загалом 6,7 млрд кубометрів російського газу.

Угорська державна енергетична компанія MVM та «Газпром» підписали домовленість про збереження цієї практики, за словами міністра, сприятливої для Угорщини.

Також глава МЗС Угорщини заявив, що «найважливішим кроком в енергетичній безпеці Угорщини в останні роки стало будівництво газопроводу «Турецький потік», через який російський газ іде до країн Європи південним маршрутом.

«Багато людей не можуть повною мірою оцінити його значення, тому що, на щастя, їм не довелося відчувати брак енергетичної безпеки», – зазначив угорський очільник МЗС.

Міністр похвалився, що якби Угорщина «піддалася дружньому і союзницькому тиску» та «не зважилися будувати «Турецький потік» – то сьогодні були б у «величезній халепі», бо транзит російського газу через Україну буде припинено з 1 січня.

«Завдяки 20 млн кубометрів, поставленим на добу, ми можемо закуповувати через «Турецький потік» більше газу, ніж за весь рік минулого року», – зазначив Сійярто.

Нагадаємо прем'єр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії.

Як повідомлялося, флагманська платформа ЄС зі спільних закупівель газу покрила лише малу частину потреб блоку. Зазначається, що укладено лише близько 2% контрактів від потенційного попиту.

До слова, уряд Росії очікує зниження доходів від продажу нафти й газу впродовж наступних трьох років. Цьому сприятиме падіння цін на енергоносії та м'якший податковий режим для «Газпрому».