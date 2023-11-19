Що відбувається зі світовими цінами на нафту

США хочуть вибити Росію з ринку нафти?

Останні 2 тижні у США виходить цікава статистика.

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Дуже великими темпами зростають запаси нафти у сховищах. Видобуток нафти йде на нові рекорди. У той же час ринок праці показує деяке охолодження, що позначається на скороченні споживання палива.

Також йдуть активні роботи з нарощування видобутку у Венесуелі. Ці фактори ведуть до зниження нафтових цін. Та й уповільнення економіки Китаю.

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Фактори за підвищення ціни на нафту, це зниження видобутку ОПЕК, там в основному Саудівська Аравія знизили видобуток на 1,1 млн. бар... Але останні 3 місяці інші країни ОПЕК почали нарощувати видобуток. Ось така вона дружба)))

А тепер подивимось на ситуацію очима США. Видобуток нафти б'є рекорди. Це добре, але треба підтримувати своїх виробників, щоб ціна не впала нижче 70 доларів (приблизний рівень) У цій ситуації дуже логічним виглядає удар по російських виробниках нафти, просто для того щоб їх вибити з ринку. Розмір ринку не гумовий, і скорочення видобутку в Росії буде дуже корисним для США. Тут ніби і СА буде теж не проти.

За останній тиждень вийшло багато новин на цю тему.

Financial Times опублікувало новину, що Данії доручено перевіряти і, у разі порушень, затримувати російські нафтові танкери, що проходять через її води, відповідно до директиви Європейського Союзу.

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Міністерство фінансів США надіслало повідомлення компаніям з управління судами з проханням надати інформацію про 100 судів, які воно підозрює у порушенні західних санкцій щодо російської нафти.

Повідомлення, розіслані Управлінням з контролю за іноземними активами в п'ятницю компаніям з управління судами приблизно в 30 країнах, є найбільшим кроком такого роду з боку США з того часу, як Вашингтон і його союзники ввели ціновий ліміт, спрямований на обмеження нафтових доходів Москви, як покарання за вторгнення в Україну, повідомило джерело.

Також США наклали санкції на 3 російські танкери та ряд пов'язаних компаній.

Для США це ідеальний розклад. Вибивається з ринку нафти Росія, і ціни залишаються на прийнятному рівні, тим самим вони підтримують вітчизняних виробників. Одночасно йде ослаблення Росії з економічної точки зору, і це надаватиме непряму підтримку Україні як ослаблення доходів країни-окупанта.

Зрозуміло, що санкції не ідеальні і знайдуться шляхи обходу. Але це все вимагатиме додаткових витрат від Росії, і це в реалі призведе до зниження відпускної ціни.

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Умовно, можна сказати, що для США вигідний діапазон 70-80 доларів на нафту WTI. Занадто сильне зниження призведе до зупинки частини видобутку. Занадто високі ціни призведуть до посилення Росії.

А якщо ще СА повернеться до рівня видобутку нафти як минулого року, то можна для підтримки цін просто прибити російську нафту, щоб не обвалити ринок. Тут як кажуть і вовки ситі і вівці цілі. Але один із головних драйверів це вихід США на рекордні рівні видобутку.