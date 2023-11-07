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Зеленський ввів нові санкції проти Росії: хто потрапив під обмеження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський ввів нові санкції проти Росії: хто потрапив під обмеження
Частина компаній має стосунок до російського олігарха Михайла Фрідмана
фото з відкритих джерел

Зеленський ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 листопада, ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Зазначається, що Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Пропозиції про введення санкцій внесла Служба безпеки України.

Хто потрапив під обмеження

  • Sogeral Foundation;
  • Haberfield Limited;
  • Alfa Finance Holdings Limited;
  • Erasmony Limited;
  • Rissa Investments Limited;
  • International Distribution Systems Limited;
  • Slavisilla Holdings Limited;
  • CTF Holdings S.A.;
  • Dendar Investment Fund Limited.

Компанії зареєстровані на Кіпрі, в Ліхтенштейні та Люксембурзі. Частина компаній потрапили під обмеження на 10 років, інша частина на два роки.

Частина компаній має стосунок до російського олігарха Михайла Фрідмана. Наприклад, йдеться про International Distribution Systems Limited, Erasmony Limited, Alfa Finance Holdings Limited.

Нагадаємо, 127 британських компаній станом на травень 2023 року добровільно повідомили урядові Великої Британії про порушення санкцій щодо Росії.

Раніше Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника «Ланцетів» і члени уряду РФ.

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Теги: санкції Володимир Зеленський росія Михайло Фрідман

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