Данія зможе блокувати доступ російських нафтових танкерів на ринки – ЗМІ

Західні країни запровадять нові методи цінового контролю російської нафти

Данії доручать доглядати танкери з російською нафтою, що проходять через її води, і, можливо, блокувати їхнє проходження, відповідно до нових планів Європейського союзу. По це повідомила газета Financial Times.

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Країни «Великої сімки», Європейський Союз та Австралія в грудні минулого року ввели обмеження в $60 за барель на експорт російської нафти морським транспортом через вторгнення в Україну. Але зростання світових цін на нафту цього року призвело до того, що більша частина російської нафти продається вище стелі.

Згідно з планом, Данія контролюватиме танкери, які проходять транзитом через данські протоки без західної страховки. Зазначається, що вся російська нафта, що транспортується через Балтійське море, або приблизно 60% загального морського експорту РФ, перетинає данські протоки на шляху до міжнародних ринків.

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Нагадаємо, російська нафта через Туреччину потрапляла на грецький нафтопереробний завод. Уже звідти нафту продавали до Пентагону, попри міжнародні санкції. Зазначається, що маршрут поставок пролягав через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати приналежність нафти до РФ. Фактично право власності на продукцію кілька разів переходило з рук у руки, перш ніж вона досягла Греції.

Також «Главком» писав, що Сполучені Штати готуються покарати Росію за перевищення стелі цін на нафту. Міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що ціни на ринку сигналізують про те, що цей механізм, можливо, більше не працює так, як спочатку очікувалося.