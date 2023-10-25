Розширення Шенгенської зони неможливе: канцлер Австрії знайшов пояснення

Канцлер Австрії: «Шенгенська система наразі не відповідає своєму справжньому призначенню»

Наразі розширення Шенгенської зони неможливе. Про це заявив журналістам за підсумками двосторонніх переговорів у Відні з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим канцлер Австрії Карл Нехаммер. Позиція обумовлена ​​безпековими питаннями і не спрямована проти Болгарії чи Румунії, зазначив Нехаммер, пише болгарське видання БНТ.

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«Звичайно, темою зустрічі було питання розширення Шенгену. В Австрії тут чітка позиція, згідно з якою розширення Шенгенської зони нині неможливе. І я наголошу: ця позиція не є спрямованою проти Болгарії чи Румунії. Це питання безпеки, тому що у нас дуже великі виклики в Шенгенської зоні. 11 країн мають внутрішні кордони. І хоча Австрія є країною, яка не має виходу до моря, на австрійсько-німецькому кордоні є контроль», – сказав канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Шенгенська система зараз «зламана», заявив Нехаммер. Одинадцять країн зони, за його словами, ведуть двосторонній контроль на кордонах та «австрійців, наприклад, контролюють, коли вони перетинають австрійсько-німецький кордон». І все більше держав ЄС встановлює прикордонний контроль, додав канцлер.

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«Шенгенська система наразі не відповідає своєму справжньому призначенню. Шенген означає відсутність внутрішніх кордонів, це означало б, що він функціонуватиме в майбутньому, що буде хороший і безпечний зовнішній кордон. На даний момент це це не так, проте Європейський Союз дуже добре знає, що Болгарія та Румунія роблять великий внесок у безпеку Шенгену. Європейська комісія нарешті вирішила підтримати Румунію та Болгарію додатковими фінансовими ресурсами, але цього недостатньо», – підкреслив Нехаммер.

«Якщо у нас є різниця з Австрією, то лише в одному – Болгарія та Румунія всередині Шенгену допомогли б швидше знайти рішення і допомогти. Я переконаний, і я це пояснив з логічними аргументами, що якби Болгарія та Румунія були в межах Шенгену, ми могли б урегулювати процеси, які відбуватимуться в Європі, набагато ефективніше», – заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.

Зокрема, за його словами, йдеться про більші людські та матеріальні ресурси для кращого захисту зовнішніх кордонів, зменшення вартості транспортування продуктів харчування та інших товарів із Туреччини, Болгарії та Румунії до Центральної, Східної та Західної Європи.

«Це означає зниження інфляції та кращу політичну стабільність у всіх країнах Східної та Центральної Європи. Якщо ми знаходимося поза межами, ми нічого не отримуємо, але втрачаємо», – зазначив Ніколай Денков.

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«Ми всі повинні працювати разом на європейському рівні, щоб вирішити ці проблеми. І в грудні, коли ми знову зустрінемося на Європейській раді, повинні бути готові прийняти рішення, які будуть найбільш вигідними для Австрії, Болгарії та Європейського Союзу», – додав прем'єр-міністр Болгарії.

До слова, парламент і Рада ЄС незабаром змінять процедуру подачі заяв на шенгенську візу. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн. Утім, новий формат віз та подачу заявок мають ще схвалити держави-члени ЄС. Коли все буде узгоджено також з'явиться нова платформа для самостійної подачі заяв на візи. Про це пише SchengenVisaInfo.com.

За інформацією ресурсу, новий регламент цифровізації оформлення віз до ЄС змінює спосіб подачі заявок. Запроваджується система онлайн-заявки, а традиційна візова наклейка зміниться на цифрову. Завдяки таким новим правилам влада ЄС хоче посилити безпеку в межах Шенгенської зони.