США відреагували на позицію Зеленського про недоречність виборів під час війни

Позиція Зеленського щодо непроведення виборів під час війни відповідає Конституції України

Офіційний Вашингтон висловив розуміння позиції, озвученої президентом України Володимиром Зеленським про те, що проведення виборів у країні під час війни – не на часі. З відповідною заявою виступив під час пресбрифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає «Укрінформ».

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За словами офіційного представника, «важливо пам'ятати, що Україна перебуває в такому становищі, тому що Росія продовжує свою повномасштабну незаконну війну проти неї».

Він підкреслив, що майже 20% території України перебувають під окупацією, а десятки мільйонів громадян були вимушені стати біженцями та тимчасово переміщеними особами. Крім того, нагадав він, Росія продовжує щоденні бомбардування цивільної інфраструктури по всій українській території.

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У цьому контексті представник Держдепу США зауважив, що позиція, яку озвучив Президент України, зрештою «відповідає їхній Конституції».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією.

Як повідомлялося, нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.