Глава МАГАТЕ виправдав Японію, яка хоче скинути відходи «Фукусіми-1» в океан

Рафаель Гроссі на АЕС «Фукусіма» під час візиту до Японії 26 лютого 2020 року

Глава МАГАТЕ спробував заспокоїти громадськість щодо планів скинути в океан воду для охолодження реакторів АЕС «Фукусіма-1»

Глава МАГАТЕ виступив на захист планів японської влади скинути в океан воду, яку використали для охолодження реакторів АЕС «Фукусіма-1», що постраждала від цунамі в 2011 році. Про це Гроссі розповів під час зустрічі з мерами японських міст, представниками рибальської галузі, чиновниками та співробітниками АЕС «Фукусіма-1», пише Associated Press.

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«Це не щось надзвичайне, це не якийсь план, складений лише на цей випадок і нав'язаний вам. Це загальна практика, сертифікована МАГАТЕ, схвалена і застосована в багатьох місцях світу», – сказав Гроссі.

Він визнав, що МАГАТЕ непросто переконати громадськість у безпеці заходу, що готується. Однак, за його словами, агентство у наступні десятиліття стежитиме за реалізацією плану, «поки останню краплю води, зібраної біля реакторів, не спустять зі сховищ у безпечному режимі».

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Гроссі також зазначив, що поступовий спуск відпрацьованої води з АЕС - метод, що зарекомендував себе, який активно застосовують у таких країнах як Китай, Південна Корея, США і Франція.

Очікується, що пізніше у середу Гроссі відвідає АЕС «Фукусіма-1». Також у нього заплановані поїздки до Південної Кореї, Нової Зеландії та на Острови Кука з метою заспокоїти громадську думку з приводу запланованих Японією заходів.

Нагадаємо, у березні 2011 року біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус, який спричинив цунамі. Гігантська хвиля обрушилася на АЕС «Фукусіма-1», що призвело до наймасштабнішої аварії з моменту події на Чорнобильській АЕС 1986 року.

У квітні 2021 року влада Японії оголосила про плани поступового скидання води в океан з «Фукусіми-1» після її спеціальної обробки. Вода знаходиться приблизно в 1 тис. резервуарів, і їх обсяг буде вичерпаний на початку 2024 року.

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У компанії-операторі аварійної АЕС TEPCO зазначали, що скидання води дозволить запобігти її можливому витоку. За планами японської сторони, вода виходитиме через спеціальний підводний тунель протягом кількох десятиліть, що, як наполягають у Токіо, буде безпечно як для людей, так і для морської флори та фауни. Але наміри викликали невдоволення в Південній Кореї, Китаї, деяких країнах Тихого океану і серед представників рибальської індустрії, які побоювалися, що споживачі відмовлятимуться від будь-яких морепродуктів, виловлених у цій зоні.

Напередодні стало відомо, що після дворічного огляду Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалило план Японії щодо скидання забрудненої води із зруйнованої атомної електростанції (АЕС) «Фукусіма-1» до Тихого океану, незважаючи на шалений опір Пекіна.МАГАТЕ представило доповідь, згідно з якою реалізація цього плану не становитиме небезпеку

«Це дуже особлива ніч», – сказав голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прем’єр-міністру Фуміо Кісіді, перш ніж вручити йому товсту синю папку з остаточним звітом.

Гроссі стверджував, що доповідь має «всеосяжний, нейтральний, об'єктивний, науковий» характер. Однак у МЗС КНР заявили, що доповідь МАГАТЕ має обмежений характер і взагалі не відображає всіх точок зору. У Пекіні закликали Японію зупинити реалізацію плану зі спуску води та працювати з МАГАТЕ над міжнародним механізмом за участю країн-сусідів Японії для нагляду над ситуацією.

У Сеулі, у свою чергу, заявили, що ймовірність спуску води з високим рівнем забруднення вкрай мала. Південна Корея готує власний аналіз ситуації, посилено перевіряє продукцію морського промислу, що імпортується з Японії, і поки не збирається скасовувати заборону на імпорт морепродуктів з японської префектури Фукусіма. Деякі вчені вважають, що довгострокові наслідки скидання води не зрозумілі, тому його потрібно відкласти.

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