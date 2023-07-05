Банкова розкритикувала ставлення Гроссі до ситуації на ЗАЕС

Глава МАГАТЕ, ігноруванням ризиків на Запорізькій АЕС, зарекомендував себе неефективним менеджером

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав «клоунадою» ставлення голови Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі до ситуації на Запорізькій атомній станції. Про це політик сказав в ефірі українського телемарафону.

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Подоляк зазначив, що Гроссі може запобігти катастрофі на ЗАЕС, але вважає за краще ігнорувати ризики, які помітні для всього світу. За словами Подоляка, це характеризує його як неефективного менеджера.

За словами радника глави Офісу президента, Гроссі спочатку каже: «Дивіться, на ЗАЕС немає взагалі жодних ризиків, ми не бачимо ризиків». Сьогодні – виходить і говорить: «Ух ти, там уже ризики є якісь. Дивіться, вони ж там щось роблять - там упало з 750 до 330 кВ (рівень електропостачання станції)

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«Тобто людина абсолютно не ефективна з погляду менджування ключового ризику, який сьогодні виникає. І це лякає найбільше», – вказав Подоляк.

Він вважає, що регулятор міг би дати чіткі команди окупантам з приводу виходу та розмінування ЗАЕС із відповідними термінами виконання: «Замість цієї клоунади, яку ця людина влаштовує... Потім, коли станеться катастрофа, він скаже: «Ну, ми тут ні при чому, ми працювали, говорили про небезпеку», - наголосив радник керівника ОП.

Раніше повідомлялося, що Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки.

Як зазначалося раніше, уперше за чотири місяці Запорізьку атомну станцію вдалось підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.

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Нагадаємо, російські загарбники ймовірно планують вночі влаштувати теракт на Запорізькій АЕС, тому розганяють у своїх телеграм-каналах інформацію про те, що Україна, нібито, збирається своїми безпілотниками та ракетою влаштувати катастрофу у ніч на 5 липня.

До слова, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що в разі підриву росіянами окупованої ними Запорізької АЕС наслідки теракту «вийдуть за межі типової проблеми безпеки» й торкнуться всього світу.