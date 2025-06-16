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Іран пошкодив американське посольство у Тель-Авіві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Іран пошкодив американське посольство у Тель-Авіві
Дипломатичне представництво США зачинене через загрозу подальших обстрілів
фото: Shutterstock

Унаслідок атаки ніхто з персоналу не постраждав

Після іранського обстрілу відділення посольства США в Тель-Авіві було пошкоджено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американського посла в Ізраїлі Майка Гакабі.

У район філії посольства влучили іранські ракети, що спричинило незначні пошкодження. Дипломатичне представництво залишається зачиненим, а персонал отримав вказівки дотримуватись заходів безпеки.

«Посольство і консульство США в Ізраїлі сьогодні офіційно залишатимуться закритими, оскільки укриття все ще діє. Деякі незначні пошкодження від ударів іранських ракет поблизу відділення посольства в Тель-Авіві, але ніхто з американського персоналу не постраждав», – розповів дипломат.

Нагадаємо, вночі Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран випустив майже 40 ракет. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали пошкоджень, відомо про трьох загиблих та 67 поранених.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні».  Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.

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Теги: Ізраїль Іран США посольство

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