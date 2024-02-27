Туреччина прийматиме туристів по-новому: що зміниться для українців

Туреччина планує, що кількість туристів збільшиться на 45%, а доходи від туризму – на 80%

Один із улюблених і відносно бюджетних донедавна курортів для українців – Туреччина змінює стратегію прийому туристів. Відтепер країна робить ставку не на кількість відпочивальників, а на доходи від них. Тож відпочивати українцям стане суттєво дороче, ніж раніше. Так, президентське управління зі стратегії та бюджету підготувало п'ятирічний план розвитку на 2024-2028 роки та представило його парламенту Туреччини, пише Turizm Gazetesi.

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У розділі, присвяченому туризму, заявлені такі цілі: «різноманітність та розвиток туризму відповідно до змінних споживчих тенденцій, збільшення тривалості сезону, підвищення якості обслуговування та залучення до Туреччини туристів з високою купівельною спроможністю, збільшення доходу з одного туриста».

Так, якщо на 2023 рік показник доходу від туризму в плані встановлено у розмірі $55,6 млрд, то до 2028року він повинен досягти $100 млрд. При цьому дохід з одного туриста, який зараз становить $980, планується збільшити у 2028 році до $1215.

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Таким чином Туреччина планує, що кількість туристів збільшиться на 45%, а доходи від туризму – на 80%. Тобто зростання турпотоку зміниться місцями із збільшенням прибутку.

На думку експертів видання, поки що Туреччина почала реалізовувати такий план, проте ця реалізація змушена і успішною назвати її не можна. Щоб мінімізувати збитки, останні два літні сезони готельєри помітно піднімали ціни, при цьому якість надання послуг не зростала. Навіть навпаки – у деяких об'єктах воно знижувалося через оптимізацію витрат на персонал, продукти, текстиль тощо. Таким чином, для втілення ідеї розвитку дорожчого сегменту туризму в життя турецьким курортам доведеться змінити і концепцію, знайти кошти на підвищення якості послуг.

До слова, кардинальні зміни популярної серед туристів системи all inclusive, або «все включено» у готелях анонсували в Туреччині. Туристичні компанії уже почали попереджати про «коригування через різке збільшення витрат готелів» в останні роки. Першою заявленою схемою може стати модель «плати в міру використання», згідно з якою «все включено» планується розділити на кілька категорій, і залишити туристу вибір, які саме з них хоче оплачувати при купівлі туру. Зокрема саме таким «опціональним» пропонується зробити доступність алкоголю у готелі під час відпочинку.

При цьому, як пише видання Turizm Gazetesi, туристів одразу ж заспокоїли: про відмову в цілому від системи Al Inclusive на разі не йдеться. Робота йде у «рамках пошуку регулювання, яке збалансує збільшення витрат для бізнесу та споживача».