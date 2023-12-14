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Системи all inclusive у готелях не буде? Туреччина анонсувала туристам новий відпочинок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Системи all inclusive у готелях не буде? Туреччина анонсувала туристам новий відпочинок
Готелі Туреччини вимушено скорочують витрати і це відобразиться на послугах для туристів
фото із відкритих джерел

Турецькі готельєри запропонують туристам платити «в міру використання» послуг та сервісів готелю

Кардинальні зміни популярної серед туристів системи all inclusive, або «все включено» у готелях анонсували в Туреччині.  Туристичні компанії уже почали попереджати про «коригування через різке збільшення витрат готелів» в останні роки. Першою заявленою схемою може стати модель «плати в міру використання», згідно з якою «все включено» планується розділити на кілька категорій, і залишити туристу вибір, які саме з них хоче оплачувати при купівлі туру. Зокрема саме таким «опціональним» пропонується зробити доступність алкоголю у готелі під час відпочинку.

При цьому, як пише видання Turizm Gazetesi, туристів одразу ж заспокоїли: про відмову в цілому від системи Al Inclusive на разі не йдеться. Робота йде у «рамках пошуку регулювання, яке збалансує збільшення витрат для бізнесу та споживача».

Як пояснив президент Асоціації туристичних готельєрів та операторів Середземномор'я (АКТОБ) Каан Кавалоглу, через гостру конкуренцію готелі «надто сильно наповнили» систему «все включено». За його оцінкою, нова модель «плати в міру використання» допоможе створити «цінову перевагу».

«Все включено» (англ. all inclusive ) – комплекс послуг, який надають в готелях. Він передбачає безкоштовне надання харчування, різних напоїв (часто локальних) та інших видів послуг, одночасно з проживанням в готелі.

«Ті, хто хоче використати цю модель, змінюють свої системи. У нову епоху туристи зможуть скористатися послугами «все включено» без алкоголю», – пояснив Кавалоглу. Його підтримав гендиректор одного з найшикарніших турецьких готелів Nirvana Hotels Корхан Альшан, який заявив, що зі зростанням витрат та зміною очікувань туристів зросла необхідність у переплануванні системи «все включено».

«Нам треба урізноманітнити зміст цієї системи. Наприклад, подумати про тих, хто не вживає алкоголю під час відпустки, але мусить платити за це. Ми плануємо запропонувати споживачеві модель, в якій він зможе вибирати продукти, якими користуватиметься», – заявив готель.

Нагадаємо, майбутнє системи готелів «все включено» у Туреччині опинилось під знаком питання. «Революційну» пропозицію для туристичного сектора Туреччини, яка може не сподобатися деяким туристам, зробив генеральний директор Bentour Деніз Угур. Цінники на готелі в Туреччині суттєво піднялися в 2023 році, вразивши туристів. Країна стала суттєво дорожчою навіть у порівнянні з багатьма іншими середземноморськими напрямками. Це зростання частково пояснюється тим, що готелі були впевнені в тому, що зможуть привабити не менше туристів у 2022 році. Також серед причин – інфляція в країні, яка перевищує 50%.

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Теги: Туреччина інфляція продукти президент готель робота

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