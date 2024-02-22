Які «чоловічі» спеціальності обирають жінки під час війни

За весь час повномасштабної війни суттєво побільшало жінок у так званих «чоловічих» професіях

Українські компанії готові вкладати гроші у перекваліфікацію працівниць

Від початку повномасштабної війни у багатьох сферах ринку праці України не вистачає спеціалістів професій, які зазвичай вважалися «чоловічими». Проте роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади, а українки активніше відгукуються на такі вакансії та проходять перекваліфікацію.

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Видання повідомляє, що за два роки повномасштабної війни в Україні суттєво побільшало жінок у так званих «чоловічих» професіях. Через мобілізацію чоловіків виникла нестача кадрів у будівництві, на промислових виробництвах в агросекторі тощо, розповіла в інтервʼю Liga аналітикиня та редакторка Work.ua Євгенія Кузенкова.

Державна служба зайнятості (ДСЗ) у відповіді на запит «ЕП» розповіла про труднощі з укомплектуванням вакансій за професіями, на які традиційно більше працевлаштовувалися чоловіки (будівельники, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери, водії). З цієї причини роботодавці все частіше працевлаштовують жінок на нетипові для них раніше посади, до прикладу, машиніста на шахті, електромонтера – для подолання дефіциту кадрів компанії готові вкладати у навчання працівниць.

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У Службі зайнятості також діють програми перекваліфікації та ваучери на навчання. Частина жінок, які проходили навчання в ДСЗ у 2023 році обирали професії машиніста котельні, водія громадського транспорту, верстатника, електрозварювальника. Ваучери на навчання українки отримували для опанування спеціальності тракториста, електромонтера, слюсаря-ремонтника, сапера.

Раніше існувало близько 450 спеціальностей, де жінкам заборонялося працювати через важкі та шкідливі умови праці, зокрема у галузях металообробки, будівництва, залізничного транспорту тощо. З 2017 року в Україні було скасовано поділ професій за статтю, хоча стереотип про суто «жіночу» та «чоловічу» роботу продовжував існувати.

Які «чоловічі» спеціальності обирають жінки

У 2023 році побільшала частка працевлаштованих жінок у таких галузях:

на будівництві. Через ДСЗ у минулому році працевлаштувалося 1,2 тис жінок, що становить 38% загальної чисельності усіх працевлаштованих у цій сфері (у 2021 році цей показник становив 20%);

у видобувній промисловості. У 2023 році знайшли роботу 1,2 тис. жінок, що становить 49% від усіх працевлаштованих (проти 27% у 2021 році);

Очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко зазначила, що в минулому році більше жінок почало працювати в промисловості, будівництві та гірничодобувній галузі. В процесі відбудови країни ця тенденція стане ще масштабнішою.

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«Енергетичний, транспортний та оборонний сектори, які, як очікується, відіграватимуть надзвичайно важливу роль в економіці після війни, також неминуче залучатимуть більше жінок-працівниць», – наголосила вона.

Свириденко додала, що у 2023 році з 36 тис малих і середніх компаній, зареєстрованих в Україні, 51% бізнесів керували жінки.

До слова, на початку 2024 року у базі даних Київського міського центру зайнятості налічувалось близько 2 тис. вакансій. Попри війну, питання працевлаштування для киян та переселенців з тих областей, території яких нині перебувають в окупації або є зоною активних бойових дій, залишається одним з пріоритетних. Так, чимало роботодавців шукають інженерів, тож пропонують максимальну зарплату – 110 тис. грн. Водій може отримати до 40 тис. грн, кухар – 44 тис., а менеджер – 67 тис.