Reuters: Ердоган обговорить з Путіним новий механізм експорту українського зерна

Очікується, що Путін відвідає Туреччину 12 лютого

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін планують обговорити новий механізм експорту українського зерна через Чорне море під час їхньої зустрічі в Туреччині. Про це повідомляє міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю телеканалу A Haber, передає Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очікується, що Путін відвідає Туреччину 12 лютого, що стане першою поїздкою російського диктатора до країни-члена НАТО після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Глава Мітрополітанської муніципалітету Стамбула Екрем Імамоглу повідомив, що існують зусилля для знаходження «нових методів» транспортування українського зерна на світові ринки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, зараз ми побачили, що є можливість перейти до іншого механізму, і зараз докладаються зусилля, щоб конкретизувати цю можливість», - сказав глава МЗС Туреччини, додавши, що Ердоган підніме це питання під час зустрічі з Путіним.

Фідан зазначив, що деякі кораблі змогли перевезти українське зерно з Чорного моря навіть без угоди з Росією.

«Ми хочемо прояснити цю де-факто (ситуацію) за допомогою нового механізму», – сказав він.

Нагадаємо, Росія в односторонньому порядку вийшла з Чорноморської зернової ініціативи у липні 2023 року, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру України. Ця угода була укладена за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини з метою забезпечення безпечного проходу для експорту з українських портів.