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Отримання винищувачів F-35: США знову виставили ультиматум Туреччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Отримання винищувачів F-35: США знову виставили ультиматум Туреччині
США відкриті для повернення Туреччини до програми отримання винищувачів F-35
фото із відкритих джерел

Туреччина не отримає F-35, доки використовує російські системи ППО

Можливість поставок Туреччині американських винищувачів п'ятого покоління F-35 несумісна з наявністю у Анкари російських систем ППО С-300 та С-400, заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Про це пише Daily Sabah.

«Жодних змін у нашій позиції за програмою F-35 для Туреччини немає – це несумісно з їх використанням ракет С-300 і С-400», – повідомив він журналістам на брифінгу.

Як зазначив Кірбі, між двома країнами продовжуються обговорення з цього питання, але США готові повернутись до поновлення участі Туреччини у програмі постачання винищувачів п'ятого покоління після того, як Анкара «зможе вирішити занепокоєння» Вашингтона.

 Як пише Daily Sabah, коментарі Кірбі віддзеркалюють коментарі виконувачки обов’язків заступника держсекретаря Вікторії Нуланд, яка заявила в понеділок під час візиту до Туреччини, що Вашингтон «вітатиме Туреччину назад у родині F-35», якщо суперечка щодо С-400 буде вирішена. Нуланд також підкреслила, що її візит співпав із схваленням Туреччини членства Швеції в НАТО, і сказала, що метою її візиту є «пожвавлення» відносин між двома країнами.

Ще 2017 року Туреччина уклала з Росією контракт на постачання комплекту С-400, який і отримала влітку-восени 2019 року. США вимагали відмовитися від російських систем на користь Patriot, але Анкара на це не пішла. У покарання Вашингтон виключив Туреччину із програми постачання новітніх винищувачів F-35 і ввів санкції проти керівників оборонно-промислового комплексу згідно із законом CAATSA («Про протидію противникам Америки у вигляді санкцій»). Штати анулювали спільний меморандум з F-35 з Туреччиною, підписавши його з сімома партнерами, що залишилися, за проектом F-35 – Великою Британією, Італією, Нідерландами, Австралією, Данією, Канадою та Норвегією.

Анкара неодноразово заявляла, що конфлікту між ними немає, і пропонувала створити комісію для вивчення цього питання. Туреччина також заявила, що виконала свої зобов'язання щодо F-35 і що призупинення постачання було необґрунтованим.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган згодом заявив про пропозицію США купити інші винищувачі, але не п'ятого, а четвертого покоління F-16. У квітні минулого року глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара отримає свої гроші, виплачені за купівлю F-35 у США.

Нагадаємо, минулої п’ятниці адміністрація президента США Джо Байдена нарешті схвалила продаж 40 нових F-16 на суму 23 мільярди доларів, після того, як Туреччина офіційно ратифікувала членство Швеції в НАТО. Президент США Джо Байден направив листа лідерам ключових комітетів Конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині. 

У листі Байден закликав Конгрес схвалити продаж «без зволікань». Йдеться про можливість продажу Туреччині літаків F-16 і комплектів модернізації на суму $20 мільярдів.

Туреччина в жовтні 2021 року попросила придбати винищувачі Lockheed Martin F-16 на $20 млрд і майже 80 модернізаційних комплектів для своїх військових літаків.

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Теги: Туреччина санкції гроші Анкара президент Вашингтон системи ППО винищувач США

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