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Турецька ліра досягла свого історичного мінімуму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Турецька ліра досягла свого історичного мінімуму
Станом на 14:35 у Стамбулі валюта впала на 2,6% до 24,20 за долар
фото з відкритих джерел

Центробанк Туреччини вперше за два роки підвищив ключову ставку з 8,5% до 15%

Вартість турецької ліри до долара оновила історичний мінімум після рішення Центрального банку країни підвищити ставку. Станом на 14:35 у Стамбулі валюта впала на 2,6% до 24,20 за долар. Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на 14:35 у Стамбулі валюта впала на 2,6%
Станом на 14:35 у Стамбулі валюта впала на 2,6%
фото: Bloomberg

Зазначається, що Центробанк Туреччини вперше за два роки підвищив ключову ставку з 8,5% до 15%. Регулятор повідомив, що рада директорів вирішила розпочати процес посилення грошово-кредитної політики, щоб якнайшвидше досягти дефляції, закріпити інфляційні очікування та контролювати волатильність цін.

До засідання регулятора підвищення ставки до 15% розглядалося як найскромніший варіант. Однак у тому, що нове економічне керівництво Туреччини піде проти багаторічних вимог президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана щодо зниження ставки, майже ніхто не сумнівався у зв'язку з критичною ситуацією, що складається з інфляцією та вартістю ліри. Фактично йдеться про завершення турецького експерименту в економіці, який останніми роками проводив Ердоган.

Президент Туреччини був упевнений, що зниження ставки дозволяє покращити кредитування промисловості, а отже, зрештою, призведе до зміцнення ліри та зниження інфляції. Проте насправді за останні десять років ліра стала найгіршою валютою світу, за винятком венесуельського болівара, вона знецінилася у 12 разів.

Нагадаємо, міноборони США оголосило, що за результатами проведеної перевірки з'ясувалося, що військову допомогу Україні за два роки переоцінили на $6,2 млрд. У 2022 фіскальному році помилка становила $2,6 млрд, а поточного фінансового року – $3,6 мільярда.

До слова, зростання імпорту російської нафти в Індію досягло рекордного рівня близько 1,95 млн барелів на добу в травні, що призвело до скорочення закупівель в Іраку і Саудівській Аравії.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган турецька ліра валюта

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