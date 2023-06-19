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Як обміняти зношені та «старі» долари: інструкція НБУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Як обміняти зношені та «старі» долари: інструкція НБУ
Банки не можуть відмовляти в обміні банкнот іноземних валют з ознаками зношення чи старих років емісії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У разі відмови банку обмінювати валюту через давній рік випуску Нацбанк готовий приймати звернення від громадян для проведення перевірок

У Нацбанку не запроваджували жодних заборон на здійснення валютно-обмінних операцій із банкнотами давніх років випуску. Українці можуть обмінювати як старі за датою, так і зношені по своому вигляду банкноти іноземних валют, але у кожному з випадків є свої умови. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження

Незалежно від року випуску купюри клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо (процедура прийняття банкнот тієї чи іншої валюти для подальшої передачі до країни походження валюти, де вони будуть обмінені на придатні до обігу – «Главком»).

Операцію інкасо можуть здійснювати уповноважені установи, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом.

Ступень зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн, зокрема для долара США – Федеральною Резервною системою США, і не підлягає регулюванню НБУ, водночас повинна бути передбачена умовами договорів з іноземним банком-кореспондентом.

Прийняті на інкасо банкноти надсилаються іноземному банку-кореспонденту для обміну і отримання придатних до обігу банкнот.

Комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки відповідно до статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» стягують згідно з установленими ними тарифами, інформація про які має бути розміщена в доступному для клієнта місці.

«Зважаючи на суттєве ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабної війни і пов'язане з цим зростання прямих затрат банків на здійснення такого передавання валюти для обміну, уповноважені установи поступово збільшують комісії за операції інкасо. Клієнти можуть обрати установу, комісія якої є нижчою», – зазначають в НБУ.

Строки виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента) установлюються банками самостійно.

Обмін валюти, що не має ознак зношення (незалежно від року випуску)

Банкам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції. Зокрема це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер.

В НБУ зазначають, що не ухвалювали жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше.

Отже, як зазначають в НБУ, банки зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення.

Що робити в разі відмови банку обміняти зношені та «старі» купюри

Нацбанк готовий приймати звернення від громадян для проведення перевірок.

Якщо під час перевірки виявлять факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, до порушників застосовуватимуться адекватні заходи впливу. Найближчим часом НБУ проведе з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорить з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання та надасть відповідні роз’яснення.

Нагадаємо, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. 

З 22 червня Приватбанк поновить прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.

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Теги: Нацбанк валюта банк

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