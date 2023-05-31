Путін та Ердоган домовилися про зустріч

Час та місце зустрічі російського диктатора та президента Туреччини ще не визначено

Ердоган і Путін домовилися в перспективі провести двосторонню зустріч

Російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели телефонну розмову, під час якої домовилися провести найближчим часом двосторонню зустріч. Про це повідомляють росЗМІ.

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«Ердоган і Путін домовилися в перспективі провести двосторонню зустріч, але час і місце поки не визначено», – розповів речник диктатора Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і російський диктатор можуть відвідати Туреччину. Візит може відбутися після інавгурації турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

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До слова, Зеленський повідомив, що готовий говорити про зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише після виведення російських військ з України.

Президент наголосив, що Путін уникав контакту з ним протягом двох років, навіть телефонних розмов. На думку Зеленського, диктатору немає чого сказати.