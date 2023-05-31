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Путін та Ердоган домовилися про зустріч

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін та Ердоган домовилися про зустріч
Час та місце зустрічі російського диктатора та президента Туреччини ще не визначено
фото з відкритих джерел

Ердоган і Путін домовилися в перспективі провести двосторонню зустріч

Російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели телефонну розмову, під час якої домовилися провести найближчим часом двосторонню зустріч. Про це повідомляють росЗМІ.

«Ердоган і Путін домовилися в перспективі провести двосторонню зустріч, але час і місце поки не визначено», – розповів речник диктатора Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і російський диктатор можуть відвідати Туреччину. Візит може відбутися після інавгурації турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

До слова, Зеленський повідомив, що готовий говорити про зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише після виведення російських військ з України.

Президент наголосив, що Путін уникав контакту з ним протягом двох років, навіть телефонних розмов. На думку Зеленського, диктатору немає чого сказати.

Теги: путін Реджеп Таїп Ердоган

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