Пентагон перевірив суму військової допомоги Україні і знайшов велику помилку
Пентагон випадково зекономив на військовій допомозі Україні $6,2 млрд
Міноборони США оголосило, що за результатами проведеної перевірки з'ясувалося, що військову допомогу Україні за два роки переоцінили на $6,2 млрд. У 2022 фіскальному році помилка становила $2,6 млрд, а поточного фінансового року – $3,6 мільярди. Про це пише Associated Press.
Помилка, заявили в Пентагоні, сталася через те, що при оцінці використовувалася вартість нових озброєнь, тоді як Україні були передані запаси, які зберігалися у Пентагоні, і які були закуплені деякий час тому, і їх вартість нижча, як мінімум з урахуванням амортизації.
Виявлена розбіжність в оцінці означає, що влада США може виділити Україні додаткову допомогу зі своїх запасів у рамках уже схваленого Конгресом фінансування, а не узгоджувати з парламентом виділення додаткових коштів.
«Ці гроші просто повернулися в скарбничку», – заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Про те, що Пентагон під час аудиту виявив, що військова допомога Україні була переоцінена, стало відомо у травні. Тоді повідомлялося, що мова, попередньо, про три мільярди доларів. У Конгресі США, писала газета The New York Times, висловили подив у зв'язку з тим, що Пентагону знадобилося багато місяців на те, щоб виявити «елементарну і водночас ключову помилку в бухгалтерському обліку», і припустили, що Білий дім у такий спосіб намагається збільшити допомогу Україні у рамках уже виділеного на фіскальний рік фінансування.
На початок квітня, за даними Associated Press, США виділили Україні військову допомогу на понад $35 мільярдів. Після цього було схвалено ще кілька пакетів допомоги.
США схвалили чотири раунди допомоги Україні у відповідь на вторгнення Росії на загальну суму близько 113 мільярдів доларів, причому частина цих грошей піде на поповнення американської військової техніки, яка була відправлена на передову. Конгрес схвалив останній раунд допомоги в грудні на загальну суму приблизно 45 мільярдів доларів для України та союзників по НАТО. Хоча цей пакет розрахований на кінець фінансового року у вересні, багато що залежить від подій на місці, особливо від того, як наростає новий контрнаступ.
Президент Джо Байден і його високопоставлені керівники національної безпеки неодноразово заявляли, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні «стільки, скільки буде потрібно», щоб дати відсіч російським військам
Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби. Про це під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, США інвестують $520 млн, щоб допомогти Україні модернізувати її енергосистему.
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