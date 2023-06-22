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Пентагон перевірив суму військової допомоги Україні і знайшов велику помилку 

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пентагон перевірив суму військової допомоги Україні і знайшов велику помилку 
США активно дає військову допомогу Україні
фото: ілюстративне

 Пентагон випадково зекономив на військовій допомозі Україні $6,2 млрд 

Міноборони США оголосило, що за результатами проведеної перевірки з'ясувалося, що військову допомогу Україні за два роки переоцінили на $6,2 млрд. У 2022 фіскальному році помилка становила $2,6 млрд, а поточного фінансового року – $3,6 мільярди. Про це пише Associated Press. 

Помилка, заявили в Пентагоні, сталася через те, що при оцінці використовувалася вартість нових озброєнь, тоді як Україні були передані запаси, які зберігалися у Пентагоні, і які були закуплені деякий час тому, і їх вартість нижча, як мінімум з урахуванням амортизації.

Виявлена ​​розбіжність в оцінці означає, що влада США може виділити Україні додаткову допомогу зі своїх запасів у рамках уже схваленого Конгресом фінансування, а не узгоджувати з парламентом виділення додаткових коштів.

«Ці гроші просто повернулися в скарбничку», – заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Про те, що Пентагон під час аудиту виявив, що військова допомога Україні була переоцінена, стало відомо у травні. Тоді повідомлялося, що мова, попередньо, про три мільярди доларів. У Конгресі США, писала газета The New York Times, висловили подив у зв'язку з тим, що Пентагону знадобилося багато місяців на те, щоб виявити «елементарну і водночас ключову помилку в бухгалтерському обліку», і припустили, що Білий дім у такий спосіб намагається збільшити допомогу Україні у рамках уже виділеного на фіскальний рік фінансування.

На початок квітня, за даними  Associated Press, США виділили Україні військову допомогу на понад $35 мільярдів. Після цього було схвалено ще кілька пакетів допомоги.

США схвалили чотири раунди допомоги Україні у відповідь на вторгнення Росії на загальну суму близько 113 мільярдів доларів, причому частина цих грошей піде на поповнення американської військової техніки, яка була відправлена ​​на передову. Конгрес схвалив останній раунд допомоги в грудні на загальну суму приблизно 45 мільярдів доларів для України та союзників по НАТО. Хоча цей пакет розрахований на кінець фінансового року у вересні, багато що залежить від подій на місці, особливо від того, як наростає новий контрнаступ.

Президент Джо Байден і його високопоставлені керівники національної безпеки неодноразово заявляли, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні «стільки, скільки буде потрібно», щоб дати відсіч російським військам

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби. Про це під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, США інвестують $520 млн, щоб допомогти Україні модернізувати  її енергосистему.

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Теги: росія гроші фінансування Пентагон влада Ентоні Блінкен контрнаступ

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