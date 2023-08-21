Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

НБУ відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НБУ відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника
Протягом першого півріччя цього року «Фінод» зайняв лідируючу позицію серед фінансових компаній за розміром виручки
фото ілюстративне

Статутний капітал «Фіноду» становить 15 млн грн

Національний банк України відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника країни – компанії ТОВ «Фінод». Про це йдеться на сайті регулятора.

Зазначається, що Нацбанк прийняв рішення про анулювання ліцензії компанії через невиконання заходів, які були запроваджені регулятором для виправлення порушень.

«Ліцензії ТОВ «Фінод» анульовано у зв'язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення», – йдеться в повідомленні.

Регулятор також надав інформацію про фінансові показники компанії. За даними Нацбанку, протягом першого півріччя цього року «Фінод» зайняв лідируючу позицію серед фінансових компаній за розміром виручки, яка становила 2 млрд 115,25 млн грн. 

Чистий прибуток компанії склав 61,96 млн грн, а загальні витрати на оплату праці становили 30,97 млн гривень. В активів компанії було зафіксовано 1,06 млрд грн, а зобов'язання становили 0,92 млрд грн. Власний капітал компанії склав 0,14 млрд грн.

Крім обміну валют, у «Фінода» були також ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств, які також були анульовані регулятором.

«Фінод» – заснований у 2012 році, а його статутний капітал становить 15 млн грн. Компанія базується в Одесі та має величезну мережу обмінників, охоплюючи 16 областей України.

Нагадаємо, нещодавно Україна заблокувала обмінники, які використовували російські платіжні системи.

Теги: НБУ гроші обмін валюта

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні змінилися правила прийому валюти в банках і обмінниках
Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
4 липня, 10:54
Через підпільні пункти обміну онлайн-обмінники проводили транзакції криптовалют та російського рубля
Україна заблокувала обмінники, які використовували російські платіжні системи
31 липня, 13:42
На готівковому валютному ринку розшириться пропозиція іноземної валюти без ознак значного зношення чи пошкодження
Нацбанк змінив правила для обмінників: як це вплине на «зношені» долари
3 липня, 08:18

Бізнес

НБУ відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника
НБУ відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника
Брат впливового чиновника Банкової отримав 324 млн грн за непоставлену електроенергію. ЗМІ розкрили схему
Брат впливового чиновника Банкової отримав 324 млн грн за непоставлену електроенергію. ЗМІ розкрили схему
АРМА понад рік шукало управителя на заправки «Татнєфть». Бюджет нічого не отримав
АРМА понад рік шукало управителя на заправки «Татнєфть». Бюджет нічого не отримав
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…
У Раді закликали «Енергоатом» показати план погашення боргу перед «Гарантованим покупцем»
У Раді закликали «Енергоатом» показати план погашення боргу перед «Гарантованим покупцем»
«Енергоатом» пообіцяв погасити борги перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року
«Енергоатом» пообіцяв погасити борги перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
8959
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
8810
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
7127
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
6804
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
4639
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…

Новини

Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Сьогодні, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Сьогодні, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту