НБУ відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника
Статутний капітал «Фіноду» становить 15 млн грн
Національний банк України відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника країни – компанії ТОВ «Фінод». Про це йдеться на сайті регулятора.
Зазначається, що Нацбанк прийняв рішення про анулювання ліцензії компанії через невиконання заходів, які були запроваджені регулятором для виправлення порушень.
«Ліцензії ТОВ «Фінод» анульовано у зв'язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення», – йдеться в повідомленні.
Регулятор також надав інформацію про фінансові показники компанії. За даними Нацбанку, протягом першого півріччя цього року «Фінод» зайняв лідируючу позицію серед фінансових компаній за розміром виручки, яка становила 2 млрд 115,25 млн грн.
Чистий прибуток компанії склав 61,96 млн грн, а загальні витрати на оплату праці становили 30,97 млн гривень. В активів компанії було зафіксовано 1,06 млрд грн, а зобов'язання становили 0,92 млрд грн. Власний капітал компанії склав 0,14 млрд грн.
Крім обміну валют, у «Фінода» були також ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств, які також були анульовані регулятором.
Нагадаємо, нещодавно Україна заблокувала обмінники, які використовували російські платіжні системи.
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