НБУ відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника

Протягом першого півріччя цього року «Фінод» зайняв лідируючу позицію серед фінансових компаній за розміром виручки

Статутний капітал «Фіноду» становить 15 млн грн

Національний банк України відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника країни – компанії ТОВ «Фінод». Про це йдеться на сайті регулятора.

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Зазначається, що Нацбанк прийняв рішення про анулювання ліцензії компанії через невиконання заходів, які були запроваджені регулятором для виправлення порушень.

«Ліцензії ТОВ «Фінод» анульовано у зв'язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення», – йдеться в повідомленні.

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Регулятор також надав інформацію про фінансові показники компанії. За даними Нацбанку, протягом першого півріччя цього року «Фінод» зайняв лідируючу позицію серед фінансових компаній за розміром виручки, яка становила 2 млрд 115,25 млн грн.

Чистий прибуток компанії склав 61,96 млн грн, а загальні витрати на оплату праці становили 30,97 млн гривень. В активів компанії було зафіксовано 1,06 млрд грн, а зобов'язання становили 0,92 млрд грн. Власний капітал компанії склав 0,14 млрд грн.

Крім обміну валют, у «Фінода» були також ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств, які також були анульовані регулятором.

«Фінод» – заснований у 2012 році, а його статутний капітал становить 15 млн грн. Компанія базується в Одесі та має величезну мережу обмінників, охоплюючи 16 областей України.

Нагадаємо, нещодавно Україна заблокувала обмінники, які використовували російські платіжні системи.