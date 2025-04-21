Мита Трампа можуть створити дефіцит ліків у США – FT

Виробники дженериків попередили, що мита США на фармацевтичні препарати можуть призвести до дефіциту ліків

Мита президента США Дональда Трампа можуть посилити дефіцит лікарських препаратів у США, зокрема призвести до нестачі препаратів від раку. Про повідомляє газета Financial Times з посиланням на представників фарміндустрії,пише «Главком».

«Виробники дженериків (лікарський засіб, що містить хімічну речовину – активний фармацевтичний інгредієнт, ідентичний запатентованому компанією) попередили, що мита США на фармацевтичні препарати можуть призвести до дефіциту ліків, включаючи засоби для лікування раку», – пише видання.

При цьому, як зазначає видання, дефіцит ліків вже досяг рекорду США в першому кварталі 2024 року, система охорони здоров'я країни особливо страждає від дефіциту низькорентабельних препаратів.

За даними газети, значна частина імпортованих у США препаратів виробляється в Індії, а активні речовини найчастіше закуповуються в Китаї. Газета нагадує, що фармацевтична продукція поки що не зачеплена новими американськими митами, проте Трамп попередив, що планує поширити їх на фарміндустрію.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн, внаслідок чого проти Китаю заробила одна з найвищих ставок – сукупно 54%. Це призвело до різкої ескалації торгової війни між двома країнами. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

До слова, влада Республіки Корея зафіксувала різке зростання випадків підробки маркування країни походження товарів та їх подальшого експорту до США через відмінності в американській тарифній політиці по відношенню до різних країн.