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Мита Трампа можуть створити дефіцит ліків у США – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Мита Трампа можуть створити дефіцит ліків у США – FT
Виробництво ліків опинилось під загрозою через Трампа
фото із відкритих джерел

Виробники дженериків попередили, що мита США на фармацевтичні препарати можуть призвести до дефіциту ліків

Мита президента США Дональда Трампа можуть посилити дефіцит лікарських препаратів у США, зокрема призвести до нестачі препаратів від раку. Про повідомляє газета Financial Times з посиланням на представників фарміндустрії,пише «Главком».

«Виробники дженериків (лікарський засіб, що містить хімічну речовину – активний фармацевтичний інгредієнт, ідентичний запатентованому компанією)  попередили, що мита США на фармацевтичні препарати можуть призвести до дефіциту ліків, включаючи засоби для лікування раку», – пише видання.

При цьому, як зазначає видання, дефіцит ліків вже досяг рекорду США в першому кварталі 2024 року, система охорони здоров'я країни особливо страждає від дефіциту низькорентабельних препаратів.

За даними газети, значна частина імпортованих у США препаратів виробляється в Індії, а активні речовини найчастіше закуповуються в Китаї. Газета нагадує, що фармацевтична продукція поки що не зачеплена новими американськими митами, проте Трамп попередив, що планує поширити їх на фарміндустрію.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн, внаслідок чого проти Китаю заробила одна з найвищих ставок – сукупно 54%. Це призвело до різкої ескалації торгової війни між двома країнами. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

До слова, влада Республіки Корея зафіксувала різке зростання випадків підробки маркування країни походження товарів та їх подальшого експорту до США через відмінності в американській тарифній політиці по відношенню до різних країн.

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Теги: США Китай Дональд Трамп імпорт ліки влада

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