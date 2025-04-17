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Майже 80% американців очікують зростання цін через тарифи Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Майже 80% американців очікують зростання цін через тарифи Трампа
Лише 7% опитаних вважають, що тарифи США спричинять зниження цін на товари
фото: AP

Очікувані зміни цін через тарифи впливають на купівельну поведінку деяких американців

76% американців вважають, що нещодавні тарифи Трампа підвищать ціни на товари, які вони купують. Зокрема, 44% очікують, що ціни зростуть сильно, а 31% – трохи, лише 7% очікують, що тарифи спричинять зниження цін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опитування Economist/YouGov.

Американці не схвалюють дії Трампа у сфері зовнішньої торгівлі з різницею в 17 пунктів (54% повністю або частково не схвалюють і 38% схвалюють)
Більше американців вважають, що тарифи «шкідливі для економіки та споживачів, без реальних довгострокових вигод»(48%), ніж до думки, що «вони можуть спричинити короткостроковий економічний біль, але ведуть до довгострокового економічного зростання» (38%).

Крім того, очікувані зміни цін через тарифи впливають на купівельну поведінку деяких американців: 22% кажуть, що внаслідок цього вони планують зробити покупку зараз, а 28% кажуть, що відкладуть покупку.

Тим часом 65% американців кажуть, що їх дуже або дещо хвилює те, що відбувається на фондовому ринку, а 42% кажуть, що вони особисто або спільно мають гроші, вкладені в фондовий ринок.

Більше американців описують поточний стан фондового ринку як поганий (34%), ніж як відмінний або добрий (21%); 28% описують його як справедливий. Дві третини (67%) американців вважають, що Трамп дуже або певною мірою несе відповідальність за стан фондового ринку.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилилися.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Повідомлялося, що Китай висловив готовність до початку торговельних переговорів зі США, але висуває до адміністрації Дональда Трампа низку вимог.

Раніше влада КНР ухвалила рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

До слова, дипломатам КНР доручено розробити кампанію проти торгівельної політики США.

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Теги: Дональд Трамп США тарифи

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