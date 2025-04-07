Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Відтермінування дії мит. Мінторгівлі США зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Відтермінування дії мит. Мінторгівлі США зробило заяву
За словами міністра, країни світу «наживаються» на Сполучених Штатах
скріншот з відео

Американські тарифи набудуть чинності 9 квітня

Сполучені Штати не будуть відтерміновувати дію мит проти понад 180 країн, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра торгівлі США Говард Лутнік в ефірі CBS News.

«Не буде відтермінування. Вони точно залишатимуться в силі протягом днів і тижнів. Це очевидно», – наголоси він.

Міністр зазначив, що американський президенр повинен «перезапустити» світову торгівлю.

«Усі мають торгівельний надлишок, а у нас торгівельний дефіцит. Країни світу наживаються на нас, і це повинно припинитися. Президент дуже чітко дав зрозуміти, що такою політикою ми будемо захищати заводи, які переїдуть до США займатися виробництвом», – сказав міністр.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».

Читайте також:

Теги: США тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розлідування відбудеться як у Вашингтоні, так і в штаб-квартирі Центрального командування США в Тампі
У Пентагоні проведуть розслідування щодо повідомлень у Signal
4 квiтня, 13:03
Трамп описав Лесото як країну, про яку «ніхто ніколи не чув»
Нові тарифи Трампа можуть знищити африканське королівство
3 квiтня, 22:24
«Голос Америки» оскаржив в суді дії Білого дому
Суд у США призупинив зусилля адміністрації Трампа з розпуску «Голосу Америки»
29 березня, 03:56
Президент: Україна не визнає військову допомогу США як борг
Зеленський прокоментував нову угоду про копалини, яку надіслали США
28 березня, 18:56
СЕО «Метінвесту» розповів, що з 2022 року Група втратила приблизно 40% активів
Гендиректор «Метінвесту» розповів BBC про перспективи інвестицій в українську економіку
14 березня, 10:47
Представник Росії: Келлог – колишній американський генерал, він занадто близький до України
Росія попросила виключити Кіта Келлога з переговорів через проукраїнську позицію – NBC News
14 березня, 02:24
Джей Ді Венс похвалився шкарпетками з трилисником
«Я під враженням»: Трамп пожартував над шкарпетками віцепрезидента США
13 березня, 08:45
Яблоки з України куштуватимуть покупці у Канаді
Знайшли заміну США? Україна завозитиме популярний фрукт до Канади
10 березня, 08:33
Офіційне обґрунтування зникнення доступу, що отримали користувачі від адміністрації Maxar, це «за адміністративним запитом»
Американська компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків – ЗМІ
7 березня, 11:25

Економіка

Відтермінування дії мит. Мінторгівлі США зробило заяву
Відтермінування дії мит. Мінторгівлі США зробило заяву
Bloomberg назвав козир Китаю у торговельній війні з США
Bloomberg назвав козир Китаю у торговельній війні з США
Ринок криптовалют різко обвалився
Ринок криптовалют різко обвалився
Митна війна з... пінгвінами. Американський міністр пояснив запровадження тарифів проти безлюдних островів
Митна війна з... пінгвінами. Американський міністр пояснив запровадження тарифів проти безлюдних островів
США близькі до посилення санкцій проти Росії – Зеленський
США близькі до посилення санкцій проти Росії – Зеленський
Канада може стати світовим лідером замість США – премʼєр Карні
Канада може стати світовим лідером замість США – премʼєр Карні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
72K
Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
50K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
35K
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
28K
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua