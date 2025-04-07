Відтермінування дії мит. Мінторгівлі США зробило заяву

Американські тарифи набудуть чинності 9 квітня

Сполучені Штати не будуть відтерміновувати дію мит проти понад 180 країн, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра торгівлі США Говард Лутнік в ефірі CBS News.

«Не буде відтермінування. Вони точно залишатимуться в силі протягом днів і тижнів. Це очевидно», – наголоси він.

Міністр зазначив, що американський президенр повинен «перезапустити» світову торгівлю.

«Усі мають торгівельний надлишок, а у нас торгівельний дефіцит. Країни світу наживаються на нас, і це повинно припинитися. Президент дуже чітко дав зрозуміти, що такою політикою ми будемо захищати заводи, які переїдуть до США займатися виробництвом», – сказав міністр.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».