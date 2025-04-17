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Що буде із світовою торгівлею на тлі тарифної війни: прогноз СОТ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Що буде із світовою торгівлею на тлі тарифної війни: прогноз СОТ
Від тарифних простистоянь постраждає як торгівля, так і туризм
колаж: psm7.com

Прогнози СОТ щодо торгівлі товарами на початку цього року були більш оптимістичні

СОТ попередила про можливе скорочення обсягів світової торгівлі через тарифні війни та зростаючу невизначеність у торговельних відносинах. Про це пише «Главком», посилаючись на звіт Світової організації торгівлі «Перспективи та статистика світової торгівлі», опублікованому в середу.

У документі йдеться, що обсяг глобальної торгівлі товарами скоротиться на 0,2%, що майже на три процентні пункти нижче базового сценарію, що передбачає «низькі тарифи». У разі подальшого погіршення ситуації скорочення обсягів торгівлі може сягнути 1,5%.

Перегляд прогнозу економістами СОТ

Початкові прогнози на початку цього року були більш оптимістичні. СОТ очікувала збільшення торгівлі товарами відповідно до зростання світового ВВП і випереджального зростання торгівлі послугами.

СОТ попереджає про ризики для прогнозу, включаючи можливе поновлення Сполученими Штатами «взаємних» тарифів та зростання невизначеності у торговельній політиці. Якщо ці ризики реалізуються, обсяг світової торгівлі товарами може зменшитися на 1,5%.

Головний економіст СОТ Ральф Осса зазначив, що невизначеність у сфері торговельної політики стримує експорт та гальмує економічну активність. За його словами, тарифи мають широкомасштабний вплив, який нерідко буває важко передбачити.

«Наше моделювання показує, що невизначеність торгової політики значно стримує вплив на торговельні потоки, скорочуючи експорт і послаблюючи економічну активність. Більше того, тарифи є політичним важелем із широкими та часто ненавмисними наслідками», – заявив Осса.

Регіональні наслідки тарифних воєн

Згідно з прогнозом, вплив нещодавніх тарифних заходів на торгівлю товарами істотно відрізнятиметься у різних регіонах. Північна Америка зазнає найбільших втрат: експорт скоротиться на 12,6%, імпорт – на 9,6%. Регіональний внесок у світовий торговельний оборот стане негативним: мінус 1,7 відсоткового пункту до глобального показника.

Для Азії та Європи очікується помірне зростання: експорт та імпорт в Азії зростуть на 1,6%, у Європі – експорт на 1%, а імпорт на 1,9%. Інші регіони збережуть позитивний внесок у зростання світової торгівлі, зокрема за рахунок експорту енергоносіїв, попит на які, як правило, залишається стабільним.

США та Китай змінюють глобальну логістику

Передбачається, що розбіжності між США і Китаєм призведуть до значного перерозподілу глобальних торгових потоків. Очікується, що експорт китайських товарів зросте на 4-9% у більшості регіонів світу, за винятком Північної Америки. При цьому постачання з Китаю до США скоротяться у таких секторах, як текстиль, одяг та електроустаткування, що може відкрити нові можливості для альтернативних постачальників.

Високі тарифи вплинуть на обсяг світової торгівлі товарами, що призведе до зниження попиту на вантажоперевезення та логістичні послуги – особливо в портах та аеропортах, через які проходить більша частина вантажів.

Міжнародний туризм може стати одним із перших постраждалих секторів, оскільки витрати на поїздки та проживання легко піддаються скороченню в умовах економічної невизначеності. Очікується також скорочення попиту на супутні послуги, які підтримують товарообіг, включаючи професійні, IT-послуги, дослідження та розробки.

Сфера послуг в умовах нестабільності

Хоча торгівля послугами не схильна до прямого впливу тарифів, цей сектор також постраждає. Прогнозований світовий обсяг торгівлі комерційними послугами зросте на 4%, що повільніше, ніж очікувалося.

Нинішнього року найбільший приріст у сфері експорту послуг очікується в Європі – 5%. За нею слідують держави Азії з прогнозованими 4,4%. У Північній Америці темпи знизяться до 1,6%, проте вже у 2026 році ситуація покращає – зростання досягне 2,3%. Близький Схід покаже стриману динаміку: 1,7% 2025-го та 1% наступного року.

У країнах СНД зростання експорту послуг у 2025 році прогнозується на рівні 1,1%, проте до 2026 року очікується прискорення до 3,5%. Менш оптимістичний прогноз стосується Африки, а також країн Південної та Центральної Америки та Карибського регіону – у цих частинах світу цього року прогнозується скорочення обсягів експорту послуг.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 12 квітня Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. 

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Теги: тарифи СОТ торгівля імпорт статистика

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