Як би Трамп не рятував російську економіку, Путін намагається йому завадити

Путіну треба завершувати війну, з точки зору здорового глузду...

Кажуть, Трамп злий на Путіна, що той саботує перемовини, і готовий ввести страшні санкції. Ну головне щоб не ввів їх проти України. Бо з нього станеться…

Але, схоже, відбувається дивовижне. Трамп зустрів когось, ще менш раціонального, ніж він сам. І це Путін. Бо Трамп вважає, що Путін має розуміти, що війна виснажує його економіку і має шукати вихід з цього. І Трамп дає йому цей вихід. А Путін сміється з нього.

І так, Трамп дійсно може дивуватись. І він дійсно тут більш раціональний ніж Путін. Бо війна дійсно виснажує російську економіку. І абсолютно всі нові данні, які виходять звідти, прориваючись через завісу секретності, говорять саме про це.

Хоча у інформаційному полі домінує дивне уявлення, що війна то корисно для економіки. Чесно, вже не можу читати статті, де розказують, що російська економіка тримається на війні і тому Путін не хоче її завершувати

Бо економіка не може триматися на війні. Вона може триматися на військових витратах. Але якщо такі витрати так важливі для вашої економіки, то ви продовжите їх робити, навіть якщо війна закінчиться. Ви будете будувати дороги, мости, будинки, ви будете інвестувати туди, куди не інвестували під час війни, ви збільшите пенсії і зарплати вчителям. Ви знайдете вихід.

Не кажучи вже про те, що такі витрати, якими Путін фінансує війну, створюють передумови до неконтрольованого зростання цін. Останнє змушує Центробанк боротися з інфляцією, обмежуючи вартість грошей в економіці, вбиваючи таким чином здорову, не військову частину вашої економіки. І поки триває війна – це не зміниться. Таким чином тільки завершення війни дає вихід з кризи. Не гарантію на вихід з кризи, а шанс ії уникнути.

А от де виходу не буде, то це тоді, коли у вас закінчяться гроші. А війна ще буде тривати.

Тому головне не війна, а військові витрати. Які легко стають не військовими, якщо ви бажаєте їх здійснити. Тим більше, що за останні 3 роки Путін всі вільні кошти направляв саме на війну, ігноруючи дуже багато важливих витрат.

А от тут проблема. Бо військові витрати таки можуть закінчитися. Бо гроші можуть закінчиться. Бо війна це дорого. І з 2022 року Путіну допомагало триматися все те, що Росія заробила за 30 років. І поклала у тумбочку. І от ті накопичення вони і витрачали. Додруковуючи решту. Але тут біда у тому, що ті самі накопичення скоро закінчяться. Їх має вистачити хіба що на 2025 рік. А далі тільки друкарський верстат, тільки хардкор.

І не треба про нафту. Бо нафтодоларів недостатньо. Зараз нафтогазові доходи вже становлять третину бюджету. І не витягнуть ситуацію, коли закінчяться гроші у тумбочці.

І тому Путіну треба завершувати війну, з точки зору здорового глузду. Бо тоді є шанс на приток грошей. Тоді є шанс, на справжнє зростання економіки, яке побудоване на інвестиціях. Бо військові витрати – це мертві витрати. Воно не приносить прибуток. Воно вмирає в полях України. І не повертається в економіку. Тому російський економіці зараз конче потрібно повернути хоча б примару нормальності. Щоб дати шанс собі не впасти глибоко в той момент, коли все, що було накопичено, не закінчиться. Бо компенсувати це все можна буде тільки друкарським верстатом. А це завжди погано закінчується.

Війна не тримає вашу економіку. Війна виснажує її. То аргумент про війну, яка тримає на плаву російську економіку, не тільки не правдивий. Він ще й прямо протирічить суті. Тому російський ринок так і радіє, коли Трамп говорить, що післязавтра зупинить війну. Коли обіцяє зняття санкцій. Саме тому в такі моменти укріплюється рубль і зростає вартість російських акцій. Бо якщо б це було навпаки, то мала б бути зворотна картина. Але ж ні. І Трамп з усіх активів найбільше посприяв зростанню саме російського рубля. Який ще біля нового року доходив до 110 рублів за долар, а зараз курс – 85 рублів.

Але як би Трамп не рятував російську економіку, Путін намагається йому завадити. І це має дуже дивувати президента США. Який намагається раціоналізувати таку поведінку переговорною стратегією. Тим більше, іноді Путін підкидує Трампу кісточку надії, зупиняючи атаки шахедів на одну ніч. Але що важко терпіти нарцису, так це публічне визнання, що з нього роблять дурня. І може це нарешті змусить президента США діяти. Головне, щоб не проти України…