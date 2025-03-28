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Заяви Путіна про Україну та атака дронів: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Заяви Путіна про Україну та атака дронів: головне за ніч
Путін: Трамп щиро хоче завершення українського конфлікту
фото з відкритих джерел

Путін: «Азов» та інші «націоналістичні підрозділи» набувають фактичної влади в Україні

Путін виступав з заявами, які свідчать, що миру не буде, Полтава пережила атаку дронами, а у США продовжується скандал із витоком засекреченої інформації. «Главком» зібрав головні події ночі проти 28 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Заяви Путіна

Російський президент Володимир Путін у четвер, 27 березня, під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера Архангельськ, зробив низку заяв, які довели, що миру чекати не варто. «Главком» зібрав головні вислови Путіна про Україну:

  • Росія готова працювати з українського врегулювання з Європою, але вони «намагаються нас водити за ніс»
  • Путін назвав проблемою, що націки мають великий вплив в Україні. «Азов» та інші «націоналістичні підрозділи» набувають фактичної влади в Україні
  • Росії незрозуміло, з кимось щось підписувати в Україні, оскільки «завтра прийдуть інші керівники», заявив Путін. РФ пропонувала вирішити всі питання щодо України мирно навіть у 2022 році
  • Путін запропонував обговорити запровадження тимчасового управління в Україні під егідою ООН та низки країн, щоб провести там вибори.
  • Росія має стратегічну ініціативу по всій лінії фронту. Є підстави вважати, що ЗС РФ доб'ють українські війська
  • ЛНР звільнено на 99%, а ДНР, Херсонська та Запорізька області більш ніж на 70%, війська йдуть уперед щодня

Удар по Полтаві

Пізно ввечері, 27 березня, Росія атакувала Полтаву дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

За словами Когута, є влучання у промзону у межах містах. Відомо, що після вибухів у Полтаві було зафіксовано проблеми зі світлом. Пізніше Когут написав, що є інформація про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади.

У Генштабі написали, що росіяни цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

«Російський агресор цинічно продовжує брехати про свої устремління до миру, і далі умисно нападаючи на цивільні об’єкти, піддаючи небезпеці мирне населення. Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності. Їх фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне» – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Трамп пояснює звідки номер

Президент США Дональд Трамп заявив, що номер головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга потрапив у чат у Signal випадково – його, ймовірно, зберігав один із нижчого рівня співробітників радника з національної безпеки Майка Волтца. Через це Голдберг отримав доступ до обговорення американських ударів по Ємену, хоча сам Трамп, схоже, не зовсім розумів, як працює месенджер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Схоже, що хтось, хто працював на Волтца, мав номер Голдберга і випадково зробив так, що він опинився в чаті. Але, наскільки мені відомо, жодної секретної інформації там не було», — сказав Трамп в інтерв’ю Newsmax.

Водночас сам Голдберг заявив, що його додав у чат особисто Волтц. Той, у свою чергу, запевнив у коментарі Fox News, що його співробітники не мають до цього стосунку.

Гегсет не визнає провину

Міністр оборони США Піт Гегсет розкрив засекречені деталі військової операції у Ємені, написавши повідомлення у чаті Signal, до якого помилково додали журналіста The Atlantic. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією видання, цей інцидент став «масштабним порушенням оперативної безпеки», оскільки інформація про удари США по Ємену була оприлюднена ще до їх початку. Джерела телеканалу зазначили, що на момент написання повідомлення ця інформація була суворо засекреченою.

Водночас офіційні представники США відкидають звинувачення у порушенні безпеки. Сам Гегсет заявив 26 березня, що його повідомлення не містило жодних імен, цілей, підрозділів або конкретних локацій, а тому не може вважатися розкриттям військових планів.

Теги: Полтава Піт Гегсет скандал Дональд Трамп путін

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