Стало відомо, скільки грошей Україна може заробити на брухті зі знищеної техніки РФ

Від 24 лютого 2022 року в Україні утворилось понад 1 млн тонн металобрухту від знищеної російської техніки

Сили оборони України за майже два роки повномасштабної війни перетворили на металобрухт 15 000 одиниць російської броньованої техніки. Це складає близько 1 млн тонн. На російській техніці Україна може заробити 7 млрд гривень.

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Так, від 24 лютого 2022 року в Україні утворилось понад 1 млн тонн металобрухту від знищеної російської техніки. Такі цифри наводить «Українська асоціація вторинних металів» («УАВтормет»).

Лише на обліку Управління відчуження та утилізації Міноборони України станом на кінець листопада 2023 року накопичилося понад 12 тисяч тонн т металобрухту чорних металів. Понад 541 тонн з них – брухт із вмістом дорогоцінних металів.

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Також брухт зберігається на складах Державної прикордонної служби, Національної поліції, СБУ, які потрібно охороняти, на що потрібні кошти.

Через специфічну процедуру реалізації впродовж останніх років брухт на українських складах міністерства лише накопичувався.

«Ніхто не хотів братися за його передачу бо, вбачали у цьому ризики недоотримання коштів з відповідними юридичним наслідками», – розповідає начальник Управління відчуження та утилізації Олег Коваль.

Проте поточний рівень цін на брухт робить його продаж в межах України не дуже вигідним, тоді як вже на кордоні із Польщею тонну брухту вуглецевої сталі можна реалізувати за €300-320. Собівартість переробки тонни військового брухту в Україні наближається або перевищує на 10-15% ринкової ціни.

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За десять місяців 2023 року експорт відходів та брухту чорних металів зріс учетверо порівняно з аналогічним періодом минулого року – до майже 147000 т, свідчать дані Державної митної служби. У грошовому вираженні експорт металобрухту за вказаний період становив $42 млн (збільшення у 2,9 раза). Але експортувати конверсійний брухт чорних та кольорових металів Міноборони заборонено.

У 2021 році Верховна Рада для захисту внутрішнього ринку збільшила експортне мито за металобрухт до 180 євро за тонну. Компанії, які експортують брухт до ЄС, мають отримати сертифікат EUR.1. Цей документ підтверджує українське походження сировини і дозволяє зменшити сплату експортного мита зі 180 євро до 3 євро за тонну.

Довести «українське походження» брухту зі знищеної російської техніки – майже неможливо, до того ж для Міноборони існує пряма заборона на його експорт.

Ворожа бронетехніка – зараз основне джерело металобрухту. Як каже Олександр Шейко, голова експертно-наукової ради «УАВтормету», якщо уряд не дозволить продавати залишки військового брухту на експорт, то можна спробувати налагодити переробку в Україні. Це дозволить заробити на реалізації військового брухту близько 7 млрд грн та створити в Україні близько 2000-2500 нових робочих місць.

Олександр Шейко говорить, що до них вже звернувся ряд іноземних компаній, які розглядають можливість будівництва переробних центрів на території України.Тепер треба, щоб Міноборони допустило до своїх майданчиків потенційних інвесторів. Відомство вже напрацювало та подало постанову із такими пропозиціями на розгляд Кабінету міністрів.

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Якщо уряд підтримає документ, вже до кінця цього року – на початку наступного Міноборони самостійно зможе продавати цей брухт через відкриті торгові майданчики на кшталт Prozorro. Наразі документ чекає погодження від Мінфіну, Мінекономіки та Мінстратегпрому.

Нагадаємо, влада країни-агресорки до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти суму, яку планують витратити на армію, кинуту на війну з Україною. Криваве протистояння коштуватиме щонайменше $100 млрд за рік.

Як повідомлялося, російська влада запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році.

До слова, один день війни обходиться українському бюджету у $100 млн.